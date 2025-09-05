Un video viral explica como utilizar el dispositivo que deberás llevar obligatoriamente en el coche a partir de 2026: "Te puede salvar la vida"

El experto en emergencias Miguel Assal ha revolucionado las redes sociales con un vídeo en el que muestra el funcionamiento de la señal V16, una baliza luminosa que será obligatoria en casi todos los vehículos a partir del 1 de enero de 2026. "Esto que llevo aquí en el posavasos, del tamaño de un refresco, te puede salvar la vida", comienza explicando Assal en su grabación, que simula una situación real de emergencia en carretera.

Señalización sin riesgo

Frente a la peligrosa práctica de caminar por el arcén para colocar los triángulos, Assal es tajante: "No lo hagas, no coloques los triángulos, no bajes del coche". En su lugar, recomienda activar la baliza V16 y colocarla sobre el techo del vehículo a través de la ventanilla, un gesto que proporciona una señalización luminosa visible a más de un kilómetro de distancia sin necesidad de exponerse al peligro de la calzada.

La gran novedad de estos dispositivos es que, a partir de 2026, deberán estar conectados a la plataforma DGT 3.0, enviando automáticamente la ubicación exacta del vehículo averiado a los servicios de emergencia y otros conductores. Esta medida, según la DGT, busca reducir los atropellos mortales que se producen al colocar los triángulos tradicionales, con sanciones de entre 80 y 200 euros para quienes no utilicen el dispositivo homologado a partir de la fecha indicada.