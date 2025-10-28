ViiV HealthCare colabora "activamente" con las autoridades sanitarias españolas para aprobar cabotegravir

La compañía ViiV HealthCare ha informado este martes de que se encuentra colaborando "activamente" con las autoridades sanitarias españolas para la aprobación de 'Apretude' (cabotegravir), un inyectable de acción prolongada para prevenir la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

"Seguimos activamente colaborando con las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas, los responsables políticos, gestores, las organizaciones comunitarias, y profesionales sanitarios con el objetivo de que 'Apretude' esté disponible en España, ofreciendo nuevas opciones de protección para las personas en riesgo de contraer la infección, siguiendo nuestro compromiso de no dejar a ninguna persona atrás", han indicado fuentes de la compañía consultadas por Europa Press.

Además, han subrayado que se encuentran trabajando en base a su "filosofía de precios flexibles y razonables" para favorecer el acceso a nuevas opciones para la prevención de la transmisión del VIH y ayudar a alcanzar los objetivos de ONUSIDA para 2030 encaminados a acabar con la epidemia de esta enfermedad.

"Buscamos, además, la sostenibilidad del sistema sanitario, focalizada en una población vulnerable y sin opciones adecuadas de profilaxis pre-exposición (PrEP)", han añadido.

Así se han pronunciado después de que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, haya confirmado que el Ministerio de Sanidad se encuentra en un proceso de negociación para que cabotegravir pase por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, organismo que ya rechazó el pasado mes de febrero la inclusión de cabotegravir inyectable como PrEP frente al VIH en el sistema de financiación pública.

Cabotegravir se administra cada dos meses y ofrece un enfoque "distinto" para la prevención del VIH, pues reduce la frecuencia de la dosificación y asegura niveles protectores de fármaco entre cada una de las dosis, algo "esencial" para la efectividad de la PrEP.

Se trata del primer inyectable de acción prolongada para la prevención del VIH aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), decisión tomada en base a los estudios de fase IIb/III HPTN 083 y 084, en los que el medicamento ha mostrado una eficacia superior a la opción de PrEP oral diaria (emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato) en la reducción del riesgo de adquisición del VIH, tanto en adultos como en adolescentes que pesen al menos 35 kilogramos y se encuentren expuestos a alto riesgo.

Desde ViiV HealthCare también destacan que cabotegravir ha demostrado una superioridad "clínicamente significativa" en todas las poblaciones dentro de su indicación frente a la alternativa disponible, siendo una opción "dominante, más efectiva y menos costosa" tanto frente a PrEP oral diaria como frente a la no utilización de PrEP.

Además, ha demostrado generar ahorros a los sistemas de salud a corto plazo, tras un estudio de tres años, favoreciendo el diagnóstico y el tratamiento temprano, lo que contribuye igualmente al control de la infección.

Esta opción también resulta beneficiosa para aquellas personas que se enfrentan a retos asociados a la toma diaria de PrEP oral, tales como la toxicidad o problemas de adherencia, lo que hace que el tratamiento sea insuficiente o inadecuado.