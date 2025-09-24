La violencia de género se ceba con la mujer con discapacidad

Inserta Empleo, de la Fundación ONCE, presentó ayer un informe sobre mujer, discapacidad y violencia. El Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, situado en Vitoria, fue el lugar elegido para presentar el estudio. Han participado 1.600 mujeres con discapacidad de toda España que han sufrido violencia de género y que forman parte del proyecto «Mujeres en Modo ON VG». Del total de las entrevistadas, el 65,7% ha denunciado, el 12,9% se encuentra en situación precaria y el 1,4% convive con el maltratador. La experta de Inserta Empleo Marta García expuso las principales conclusiones como que el 40,4% de las mujeres con discapacidad sufre violencia de género, frente al 32% de las mujeres sin discapacidad.

El análisis también revela que el miedo a represalias o no ser consciente de que se está viviendo una situación de violencia de género hace que el 34,5% de las mujeres no hayan denunciado y el 4,3% hayan retirado la denuncia. Asimismo, un 57,6% de las mujeres que participan en el estudio indicó que la discapacidad es previa a la violencia de género sufrida, frente al 27,6% que afirmó que es consecuencia de la violencia vivida. Asimismo, el 13,4% de ellas señaló que su salud ha empeorado como consecuencia de la violencia.

Entre este colectivo hay una mayor presencia de las que han padecido situaciones de violencia que padecen síntomas relacionados con la depresión –tristeza, angustia o ansiedad; cambios de ánimo–, somatización – como falta de sueño y fatiga permanente–, y con la pérdida de autoestima: ganas de llorar sin motivos y que sienten que no valen nada.

Respecto a la violencia sexual que sufren estas mujeres, estudios de carácter oficial señalan que aparece por medio de diversos abusos a los que han sido sometidas en algún momento de su vida, con una prevalencia ciertamente elevada de casos de violencia sexual perpetrada por familiares como los padres, padrastros, tíos, primos o amigos del padre. Y los abusos sexuales por medio de coacción para mantener relaciones sexuales, de tocamientos, de obligación de mantener conversaciones de carácter sexual han aparecido en el discurso de mujeres que incluso manifiestan que sucedió cuando ellas eran niñas.

Se estima que un 60% de las personas con discapacidad son mujeres. Si bien es cierto que, durante los últimos años, el avance de los derechos de las personas con discapacidad ha sido importante, la brecha entre hombres y mujeres se ha ampliado. Las mujeres con discapacidad son discriminadas en el ámbito familiar y en el educativo, con niveles de analfabetismo muy elevados. Sus posibilidades de acceso al empleo se restringen; el sistema sanitario tampoco responde a sus necesidades y la protección social que reciben no exime, a la mayoría, de la pobreza. Todas estas circunstancias impiden el desarrollo de formas de vidas regulares y normalizadas.

El resumen de todo ello es que la discapacidad no es un problema individual, sino un fenómeno socialmente construido.