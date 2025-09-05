Viral en redes: el método de una escuela china para prevenir que los niños acepten dulces de extraños

Un impactante video procedente de una escuela China ha provocado un encendido debate internacional sobre los métodos de enseñanza en materia de seguridad infantil. En las imágenes, que se han vuelto virales en redes sociales como TikTok, donde se ha publicado el vídeo, un hombre encapuchado entra en una clase, ofrece comida a los alumnos y se lleva consigo a quienes aceptan el obsequio, generando desconcierto y miedo entre el resto de compañeros.

El objetivo del ejercicio escolar es concienciar a los menores sobre los riesgos de aceptar dulces o regalos de desconocidos. Sin embargo, la estrategia ha generado reacciones contrapuestas: mientras algunos valoran su eficacia por el fuerte impacto que tiene sobre la memoria de los alumnos, otros cuestionan si un recurso tan extremo es la mejor forma de educar.

Entre la prevención y la polémica

El video, ampliamente difundido en redes y recogido por programas de televisión como Zapeando de La Sexta, muestra cómo la lección se desarrolla en un contexto de dramatización realista en el aula. Para defensores del método, la intensidad de la experiencia ayuda a fijar de manera clara el mensaje de prevención: no aceptar nada de extraños.

Desde otros sectores, en cambio, se señala que la recreación resulta excesiva y puede generar miedo innecesario en los estudiantes. Aun así, todos coinciden en que la iniciativa refleja la creciente preocupación por la seguridad infantil y sobre cómo comunicar los riesgos de forma efectiva.