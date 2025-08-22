Un vuelo de Alicante aterriza de emergencia tras sufrir graves turbulencias: este vídeo muestra cómo fue el terrorífico momento

Un vuelo de Wizz Air que partía desde Alicante con destino a Roma se convirtió en una experiencia aterradora para sus pasajeros cuando fuertes turbulencias obligaron a un aterrizaje de emergencia en Bolonia. La aeronave fue sacudida violentamente por corrientes de aire, generando momentos de pánico a bordo.

Las imágenes compartidas en TikTok muestran el interior del avión temblando, con luces parpadeantes y rostros de angustia. “¡Agradecemos a Dios que estamos vivos!”, exclamó un pasajero tras el aterrizaje.

El vuelo W4 6038, que ya había sufrido un retraso de más de una hora, intentó aterrizar varias veces en el Aeropuerto Fiumicino sin éxito. Finalmente, la tripulación decidió desviar la ruta hacia Bolonia, a más de 400 kilómetros del destino original.

El aterrizaje se realizó a las 3:57 a.m., hora local. Wizz Air explicó que el cambio de aeropuerto se debió a “condiciones climáticas adversas” y aseguró que el avión aterrizó sin incidentes. La compañía organizó transporte terrestre para los pasajeros y ofreció reembolsos a quienes gestionaran su propio traslado.