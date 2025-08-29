Acceso

Vuelta al cole en España: fechas y festivos claves del calendario escolar 2025-26 en cada comunidad autónoma

Se acaban las vacaciones y el cole está a punto de volver con calendarios que varían según tu comunidad

Se empiezan a terminar las vacaciones. El fin del verano anuncia el regreso a las aulas, y familias y docentes ya afinan agendas, compras escolares y planificaciones. Aunque septiembre es generalmente el mes de la vuelta al cole, las fechas precisas y los descansos intermedios son diferentes en cada región. El sistema educativo español, de naturaleza descentralizada, permite a cada comunidad planificar su curso con matices propios, adaptando festivos, arranques y cierres según su ritmo y singularidad.

Vuelta al cole en España: calendario escolar de cada comunidad autónoma

Andalucía

  • Inicio: 10 de septiembre, Infantil, Primaria y Educación Especial; 15 de septiembre, ESO y Bachillerato.
  • Navidad: 20 de diciembre a 6 de enero.
  • Semana Santa: 28 de marzo a 5 de abril.
  • Fin de curso: 22-23 de junio.

Aragón

  • Inicio: 8 de septiembre, Infantil, Primaria, ESO y Especial; 10 de septiembre, Bachillerato.
  • Navidad: 20 de diciembre a 6 de enero.
  • Semana Santa: 28 de marzo a 6 de abril.
  • Fin: 19 de junio.

Asturias

  • Inicio y fin: 9 de septiembre al 19 de junio para todas las etapas.
  • Navidad: 20 de diciembre a 7 de enero.
  • Semana Santa: 28 de marzo a 5 de abril.

Islas Baleares

  • Inicio: 10 de septiembre para todas las etapas; FP arranca el 19.
  • Navidad: 20 de diciembre a 6 de enero.
  • Semana Santa: 2 a 12 de abril.
  • Fin: 19 de junio.

Canarias

  • Inicio escalonado: 9 septiembre, Infantil y Primaria; 10 de septiembre, ESO; 11 de septiembre, Bachillerato; 15 de septiembre, FP y enseñanzas artísticas.
  • Navidad: 20 de diciembre a 7 de enero.
  • Semana Santa: 28 de marzo a 5 de abril.
  • Fin: 19 de junio para la mayoría; 15 de mayo para 2º Bachillerato.

Cantabria

  • Inicio: 8 de septiembre, Infantil y Primaria; 11 de septiembre, ESO y Bachillerato; 16 de septiembre, Música y Danza.
  • Semanas no lectivas: 27-31 octubre y 16-20 febrero.
  • Navidad: 24 diciembre a 7 enero.
  • Semana Santa: 28 marzo a 5 abril.
  • Fin: 18 de junio (Infantil/Primaria), 22 junio (ESO/Bachillerato) .

Castilla-La Mancha

  • Inicio: 8 de septiembre para casi todas las enseñanzas; FP virtual arranca el 13 de octubre
  • Navidad: 20 diciembre a 7 enero.
  • Semana Santa: 28 marzo a 6 abril.
  • Fin: 17 de junio.

Castilla y León

  • Inicio: 8 de septiembre, Infantil/Primaria; 15 septiembre, ESO y Bachillerato .
  • Navidad: 20 diciembre a 7 enero.
  • Semana Santa: 27 marzo a 6 abril.
  • Fin: 22 mayo (2º Bachillerato), 24 junio, resto.

Cataluña

  • Inicio: 8 de septiembre, Infantil, Primaria y ESO; 12 septiembre, Bachillerato y FP
  • Navidad: 20 diciembre a 7 enero.
  • Semana Santa: 28 marzo a 6 abril.
  • Fin: 19 junio, etapas iniciales y 1º Bachillerato; resto según programación.

Ceuta

  • Inicio: 8 septiembre, Infantil, Primaria y ESO; 10 septiembre, Bachillerato y FP.
  • Navidad: 20 diciembre a 7 enero.
  • Semana Santa: 20 marzo a 5 abril.
  • Fin: 22 de junio.

Melilla

  • Inicio: 9 septiembre para todas las etapas.
  • Navidad: 20 diciembre a 7 enero.
  • Semana Santa: 20 marzo a 5 abril.
  • Fin: 19 de junio.

Comunidad de Madrid

  • Inicio escalonado: 8 septiembre, Infantil, Primaria y Especial; 9 de septiembre, ESO, Bachillerato y FP; 10 septiembre, Enseñanzas Artísticas Superiores; 18 de septiembre, Adultos; 19 de septiembre, Artes Plásticas y Diseño.
  • Navidad: 20 diciembre a 7 enero.
  • Semana Santa: 27 marzo a 6 abril.
  • Fin: 19 junio, excepto excepciones según enseñanza.

Navarra

  • Inicio: entre 4 y 8 de septiembre para Infantil y Primaria; 4 de septiembre, ESO, Bachillerato y FP.
  • Navidad: 20 diciembre a 7 enero.
  • Semana Santa: 2 a 12 abril.
  • Fin: 17-19 junio según etapa.

Comunidad Valenciana

  • Inicio: 8 septiembre para todas las enseñanzas.
  • Navidad: 23 diciembre a 6 enero.
  • Semana Santa: 2 a 13 abril.
  • Fin: 19 junio.

Extremadura

  • Inicio: 11-12 septiembre según etapa.
  • Navidad: 23 diciembre a 7 enero.
  • Semana Santa: 30 marzo a 6 abril.
  • Fin: 17-19 junio según enseñanza.

Galicia

  • Inicio: 8 septiembre para todas las etapas.
  • Navidad: 23 diciembre a 7 enero.
  • Semana Santa: 30 marzo a 6 abril.
  • Fin: 19 junio.

País Vasco

  • Inicio: 5 de septiembre para todas las etapas.
  • Navidad: 24 diciembre a 6 enero.
  • Semana Santa: 2 a 6 abril.
  • Fin: 19 junio.

La Rioja

  • Inicio: 9 septiembre para todas las enseñanzas
  • Navidad: 23 diciembre a 7 enero.
  • Semana Santa: 28 marzo a 6 abril.
  • Fin: 22 junio.

