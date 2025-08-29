Calendario escolar
Vuelta al cole en España: fechas y festivos claves del calendario escolar 2025-26 en cada comunidad autónoma
Se acaban las vacaciones y el cole está a punto de volver con calendarios que varían según tu comunidad
Se empiezan a terminar las vacaciones. El fin del verano anuncia el regreso a las aulas, y familias y docentes ya afinan agendas, compras escolares y planificaciones. Aunque septiembre es generalmente el mes de la vuelta al cole, las fechas precisas y los descansos intermedios son diferentes en cada región. El sistema educativo español, de naturaleza descentralizada, permite a cada comunidad planificar su curso con matices propios, adaptando festivos, arranques y cierres según su ritmo y singularidad.
Vuelta al cole en España: calendario escolar de cada comunidad autónoma
Andalucía
- Inicio: 10 de septiembre, Infantil, Primaria y Educación Especial; 15 de septiembre, ESO y Bachillerato.
- Navidad: 20 de diciembre a 6 de enero.
- Semana Santa: 28 de marzo a 5 de abril.
- Fin de curso: 22-23 de junio.
Aragón
- Inicio: 8 de septiembre, Infantil, Primaria, ESO y Especial; 10 de septiembre, Bachillerato.
- Navidad: 20 de diciembre a 6 de enero.
- Semana Santa: 28 de marzo a 6 de abril.
- Fin: 19 de junio.
Asturias
- Inicio y fin: 9 de septiembre al 19 de junio para todas las etapas.
- Navidad: 20 de diciembre a 7 de enero.
- Semana Santa: 28 de marzo a 5 de abril.
Islas Baleares
- Inicio: 10 de septiembre para todas las etapas; FP arranca el 19.
- Navidad: 20 de diciembre a 6 de enero.
- Semana Santa: 2 a 12 de abril.
- Fin: 19 de junio.
Canarias
- Inicio escalonado: 9 septiembre, Infantil y Primaria; 10 de septiembre, ESO; 11 de septiembre, Bachillerato; 15 de septiembre, FP y enseñanzas artísticas.
- Navidad: 20 de diciembre a 7 de enero.
- Semana Santa: 28 de marzo a 5 de abril.
- Fin: 19 de junio para la mayoría; 15 de mayo para 2º Bachillerato.
Cantabria
- Inicio: 8 de septiembre, Infantil y Primaria; 11 de septiembre, ESO y Bachillerato; 16 de septiembre, Música y Danza.
- Semanas no lectivas: 27-31 octubre y 16-20 febrero.
- Navidad: 24 diciembre a 7 enero.
- Semana Santa: 28 marzo a 5 abril.
- Fin: 18 de junio (Infantil/Primaria), 22 junio (ESO/Bachillerato) .
Castilla-La Mancha
- Inicio: 8 de septiembre para casi todas las enseñanzas; FP virtual arranca el 13 de octubre
- Navidad: 20 diciembre a 7 enero.
- Semana Santa: 28 marzo a 6 abril.
- Fin: 17 de junio.
Castilla y León
- Inicio: 8 de septiembre, Infantil/Primaria; 15 septiembre, ESO y Bachillerato .
- Navidad: 20 diciembre a 7 enero.
- Semana Santa: 27 marzo a 6 abril.
- Fin: 22 mayo (2º Bachillerato), 24 junio, resto.
Cataluña
- Inicio: 8 de septiembre, Infantil, Primaria y ESO; 12 septiembre, Bachillerato y FP
- Navidad: 20 diciembre a 7 enero.
- Semana Santa: 28 marzo a 6 abril.
- Fin: 19 junio, etapas iniciales y 1º Bachillerato; resto según programación.
Ceuta
- Inicio: 8 septiembre, Infantil, Primaria y ESO; 10 septiembre, Bachillerato y FP.
- Navidad: 20 diciembre a 7 enero.
- Semana Santa: 20 marzo a 5 abril.
- Fin: 22 de junio.
Melilla
- Inicio: 9 septiembre para todas las etapas.
- Navidad: 20 diciembre a 7 enero.
- Semana Santa: 20 marzo a 5 abril.
- Fin: 19 de junio.
Comunidad de Madrid
- Inicio escalonado: 8 septiembre, Infantil, Primaria y Especial; 9 de septiembre, ESO, Bachillerato y FP; 10 septiembre, Enseñanzas Artísticas Superiores; 18 de septiembre, Adultos; 19 de septiembre, Artes Plásticas y Diseño.
- Navidad: 20 diciembre a 7 enero.
- Semana Santa: 27 marzo a 6 abril.
- Fin: 19 junio, excepto excepciones según enseñanza.
Navarra
- Inicio: entre 4 y 8 de septiembre para Infantil y Primaria; 4 de septiembre, ESO, Bachillerato y FP.
- Navidad: 20 diciembre a 7 enero.
- Semana Santa: 2 a 12 abril.
- Fin: 17-19 junio según etapa.
Comunidad Valenciana
- Inicio: 8 septiembre para todas las enseñanzas.
- Navidad: 23 diciembre a 6 enero.
- Semana Santa: 2 a 13 abril.
- Fin: 19 junio.
Extremadura
- Inicio: 11-12 septiembre según etapa.
- Navidad: 23 diciembre a 7 enero.
- Semana Santa: 30 marzo a 6 abril.
- Fin: 17-19 junio según enseñanza.
Galicia
- Inicio: 8 septiembre para todas las etapas.
- Navidad: 23 diciembre a 7 enero.
- Semana Santa: 30 marzo a 6 abril.
- Fin: 19 junio.
País Vasco
- Inicio: 5 de septiembre para todas las etapas.
- Navidad: 24 diciembre a 6 enero.
- Semana Santa: 2 a 6 abril.
- Fin: 19 junio.
La Rioja
- Inicio: 9 septiembre para todas las enseñanzas
- Navidad: 23 diciembre a 7 enero.
- Semana Santa: 28 marzo a 6 abril.
- Fin: 22 junio.
