El Xokas dice que "no cree" que sea coincidencia lo que le ocurrió un mes después de criticar al Gobierno de Sánchez

El popular streamer Joaquín Domínguez, conocido como El Xokas, ha afirmado que recibió su primera inspección de Hacienda justo un mes y medio después de criticar duramente al Gobierno de Pedro Sánchez. El creador de contenido gallego, reconocido por sus posturas críticas con la política fiscal española, vinculó temporalmente ambos eventos aunque reconoció que la inspección se resolvió favorablemente en su caso, con una devolución de dinero por parte de la administración tributaria.

El Xokas recordó que hace tiempo realizó una queja "muy muy fuerte" al Gobierno en relación con los casos de corrupción de José Luis Ábalos y Santos Cerdán dentro de la llamada Trama Koldo. El video donde expresaba estas críticas alcanzó más de un millón de visitas, lo que según el streamer podría haber desencadenado la acción de Hacienda. "No había tenido ninguna inspección aún", destacó.

Su "amistosa" visita a Hacienda

El streamer explicó que con anterioridad ya había acudido personalmente a la sede de Hacienda en la calle Guzmán el Bueno de Madrid para plantear sus quejas sobre la carga fiscal. Domínguez aseguró que lo hizo "de manera amistosa", diciendo a los funcionarios: "A mí podéis revisarme los números cuando queráis, yo soy un ciudadano honrado, no soy un ladrón".

Pese a resolver favorablemente la inspección, El Xokas se mostró sarcástico sobre las alternativas fiscales disponibles: "Lo que tendría que hacer es abrirme una empresa inmobiliaria y ponerme a comprar pisos. Soy el único gilipollas que no lo hace". El creador de contenido finalizó su relato con una pregunta retórica dirigida a su audiencia: "¿Creéis que es coincidencia? Francamente creo que no lo es".