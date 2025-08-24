'Zorra’ de Bad Gyal como himno: la insólita interpretación de una turista española en Filipinas que triunfa en redes

Durante sus vacaciones por Filipinas, una joven tiktoker española de nombre Uxu (@uxxue.g) protagonizó un momento inolvidable al interpretar a todo pulmón la pegadiza canción Zorra, de la artista Bad Gyal, en respuesta a que los locales le pidieran cantar “una canción española”

El vídeo fue grabado en una playa filipina, donde la turista, micrófono en mano, comenzó a entonar el estribillo: “Tú eres un mierda, no vales na’, y eso todas lo saben. Cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel...”. El ritmo contagioso hizo que el grupo de filipinos que la rodeaban se uniera al baile con gran entusiasmo.

El contenido rápidamente se viralizó: superó el millón de reproducciones y acumuló numerosos “me gusta”. Entre los comentarios destacaron celebraciones divertidas de esa conexión entre culturas: “Los filipinos gozándolo”, “Lo pillaron rápido”, “Cómo se nota que Filipinas y España fueron un mismo país”. Algunos incluso bromearon diciendo que aquello era “un himno de nuestro país”.

Al mismo tiempo, la elección de la canción también despertó reacciones más críticas por parte de algunos usuarios, quienes hubiesen esperado algo más tradicional, como La Macarena, coplas o canciones emblemáticas de artistas como Estopa o El Fary.