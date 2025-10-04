Las 10 mejores series de anime para adultos que podemos ver en Netflix

Dejar claro primero y antes de nada que cuando hablamos de "animepara adultos" no nos referimos solo a sangre, desmembramientos o desnudos, elementos que ya sabemos suben la clasificación a mayores de 18. Hablamos de producciones que exploran dilemas morales, traumas psicológicos o problemas de identidad y que tienen narrativas profundas que desafían emociones y reflexiones, ahora sí, adultas.

Aclarado esto, dividiremos esta selección en dos bloques: series cortas, perfectas para un maratón de fin de semana, y series largas, que exigen más tiempo por su número de episodios o la densidad de sus temas. Todas están disponibles en Netflix España y han sido elegidas principalmente por su enfoque.

Animes en Netflix para adultos e ideales para un maratón

Por "maratón" entendemos series con menos de 20 episodios, compactas y adictivas, que puedes devorar en una o dos sentadas. Estas cinco joyas enganchan desde el primer minuto y no te sueltan.

Cyberpunk: Edgerunners

En Night City, un joven callejero se une a un grupo de mercenarios para sobrevivir en un entorno marcado por la tecnología, los implantes y la traición. Consta de 10 episodios y está inspirada en el videojuego Cyberpunk 2077. La animación de Studio Trigger y su carga de violencia, sexo y dilemas existenciales convierten la serie en un retrato visceral de lo que significa ser humano en un futuro distópico.

El verano en que Hikaru murió

Yoshiki descubre que su amigo Hikaru no es quien parece tras un suceso sobrenatural. Esta serie de 8 episodios, estrenada en 2025, mezcla horror psicológico con temas de duelo, identidad y posesión. Su atmósfera inquietante y giros perturbadores exploran el trauma adolescente con una madurez que atrapa, perfecta para una noche intensa frente a la pantalla.

Invasión de altura (High-Rise Invasion)

Una chica aparece atrapada en un mundo de rascacielos conectados por puentes, donde unos asesinos enmascarados persiguen a los vivos. Con 12 episodios, este thriller sangriento combina gore extremo con suspense psicológico. La lucha por la supervivencia y los dilemas éticos en un escenario claustrofóbico con un ritmo que no da tregua.

Ooku: Los aposentos privados

En un Japón feudal alternativo donde los hombres escasean, las mujeres gobiernan y el shogunato es un harén masculino. A lo largo de 10 episodios, la serie ofrece un drama histórico con intriga palaciega, ambición y traiciones, explorando el poder y los roles de género en un escenario único.

Samurái de ojos azules

Mizu, una espadachina mestiza, busca venganza en el Japón del siglo XVII, ocultando su sexo y su origen. Con 8 episodios, esta joya de 2023 mezcla violencia brutal, animación exquisita y temas de identidad y racismo. Su ritmo tarantinesco y la fuerza de su protagonista la hacen imposible de olvidar, y por suerte en un futuro sabremos más de Mizu.

Series que requieren algo más de compromiso

Estas series, ya sea por sus más de 20 episodios o por la intensidad de sus temáticas, piden un visionado pausado. No son maratones de un día, tampoco son One Piece. pero su calidad y tratamiento de los temas compensan la inversión.

Berserk

Guts, un mercenario marcado por su pasado, lucha en un mundo medieval y cruel junto a la Banda del Halcón. Sus 25 episodios (versión de 1997) destilan gore, traición y abuso, explorando el nihilismo y la ambición humana. La oscuridad de Kentaro Miura y las relaciones complejas entre Guts, Griffith y Casca hacen de esta epopeya un viaje de lo más intenso que pide tiempo para digerir.

Death Note

Light Yagami encuentra un cuaderno capaz de matar a cualquiera cuyo nombre sea escrito en él. Con 37 episodios, este thriller psicológico enfrenta a un joven genio manipulador contra un detective implacable. Sus dilemas sobre poder, justicia y corrupción son cerebrales y adictivos, pero la densidad de sus giros requiere varias sesiones para saborear su impacto.

Neon Genesis Evangelion

Un grupo de adolescentes pilota mechas (lo sabemos, lo sabemos) para defender a la humanidad, pero los verdaderos conflictos son internos. Con 26 episodios, este clásico del anime cuestiona el propio género mecha al explorar la depresión, la religión y la identidad. La historia de Shinji, Asuka y Rei culmina en un desenlace absolutamente complejo que invita a la reflexión.

Monster

Un cirujano salva la vida de un niño que con el tiempo se convierte en un psicópata asesino. La serie, de 74 episodios, es un thriller psicológico que aborda temas como la ética médica, el nazismo y la culpa. La narrativa de Naoki Urasawa, lenta pero consistente, recompensa con un retrato implacable de la maldad y la redención.

Cowboy Bebop

Spike Spiegel y su tripulación de cazarrecompensas recorren el espacio en busca de trabajo y redención. Con 26 episodios, este clásico combina acción sci-fi, jazz y filosofía noir. Sus temas de soledad, un pasado imborrable y las relaciones rotas, junto a un estilo episódico, piden un ritmo pausado para absorber su melancolía y carisma.

Por supuesto hay más series anime en la plataforma que merecen vuestra atención, pero estas son, desde el punto de vista del que escribe, algunas de las más recomendables y que no debéis dejar pasar bajo ninguna circunstancia si estáis suscritos a Netflix.