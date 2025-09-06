5 trucos de iOS 26 para mejorar la batería de tu iPhone

Las últimas actualizaciones de software beta de iOS 26 ofrecen una gran estabilidad y cubren prácticamente todas las imperfecciones de la interfaz de usuario del nuevo material de diseño Liquid Glass. Esta nueva versión del sistema operativo está lista para su lanzamiento, pero no se producirá hasta que Apple presente su próxima generación de teléfonos móviles en un evento especial que tendrá lugar en el Apple Park el día 9 de septiembre de 2025 a las 19:00h (Madrid, España) y que podrás seguir en directo junto a nosotros desde La Razón.

A pesar de que el espectacular rediseño de iOS 26 se lleva gran parte del protagonismo, la estructura interna de la actualización de software también introduce grandes novedades técnicas cargas de útiles herramientas, funciones y opciones de configuración que contribuyen a mejorar la experiencia de usuario del sistema.

La actualización de iOS 26 aterriza con novedades de alto calibre como los filtros de llamadas de números desconocidos para evitar el spam y las estafas, los nuevos fondos de chat para Mensajes, las mejoras en Apple Intelligence, la aplicación Juegos y, además, nuevas funciones para la batería.

Las nuevas funciones de batería en iOS 26

Los usuarios de Apple —y del resto de fabricantes en general— le dan mucha importancia a la autonomía de sus teléfonos móviles. Es uno de los componentes de hardware más importantes del iPhone y, por ende, requiere una alta capacidad energética para ofrecer una duración de batería lo más prolongada posible.

Algunos rumores que circulaban por la red sugerían que Apple había incrementado considerablemente la capacidad de las baterías de su nuevas línea de productos iPhone 17, pero iOS 26 también cuenta con una serie de novedades ideadas para mejorar el nivel de consumo de batería en el sistema.

Cambios de diseño: Apple ha rediseñado completamente la interfaz de usuario de iOS 26 con una sección Batería muy renovada dentro de Ajustes. Su diseño brinda información valiosa acerca del consumo energético del iPhone con datos más precisos y más detalles sobre tus hábitos de uso.

Modo de consumo adaptativo: el modo de bajo consumo de iOS 26 está acompañado por una nueva función conocida como "Consumo adaptativo" que sirve para extender la duración de batería reduciendo el brillo de pantalla, prolongando la ejecución de recursos y activando el modo de bajo consumo al 20 % de su capacidad.

Consumo adaptativo, una nueva función de iOS 26 para prolongar la batería Sergio J. Ortiz Díaz Difoosion

Tiempos de carga: al conectar un iPhone a la corriente para cargar su batería con iOS 26 ahora el sistema operativo muestra cuánto tiempo falta para que su batería esté al 100 % o al porcentaje que hayas establecido como límite.

Notificaciones de bajo consumo de batería: las anteriores versiones de iOS ya mostraban alertas cuando la batería caía hasta el 20 %, pero con iOS 26 ahora las notificaciones incluyen un nuevo botón para activar el modo de bajo consumo.

Iconos rediseñados: la barra de estado de iOS 26 incluye nuevos iconos con información relacionada con la batería como ajustes de optimización de carga y problemas de temperatura.

Estas son todas las novedades de batería explícitas de iOS 26, pero el sistema operativo del iPhone incorpora una gran cantidad de funciones para ahorrar batería. La actualización de software iOS 26 RC (Release Candidate) se lanzará el día 9 de septiembre de 2025.