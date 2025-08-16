7 novedades muy chulas de iOS 26 que tienes que probar en tu iPhone

Apple ha hecho un gran trabajo con el material Liquid Glass del rediseño de la interfaz de usuario de iOS 26. No obstante, la nueva actualizacion de software, que se encuentra actualmente en fase beta, tambien introduce una serie de novedades y prestaciones técnicas muy emocionantes.

En esta guía nos daremos un paseo a través de las laberínticas estructuras internas de iOS 26 para dar a conocer las mejores funciones del software para iPhone. ¡Allá vamos!