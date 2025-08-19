¿72 años son muchos para hacer de James Bond? No para Pierce Brosnan

Más antes que después, Amazon, encargada actual de las decisiones creativas concernientes a James Bond, ha de anunciar quién será el relevo de Daniel Craig como el espía británico más famoso del mundo, pero al menos ya sabemos desde hace un tiempo que el director Denis Villeneuve, responsable de Dune o Blade Runner 2049, será quien dirija la próxima cinta.

Pero Bonds ha habido muchos, y uno de los más queridos por los fans siempre ha sido y será Pierce Brosnan, que en más de una ocasión ha dejado claro su punto de vista sobre qué cualidades debería tener esta nueva encarnación, claro que ahora ha sorprendido a propios y extraños al admitir, en broma, eso sí, que si le piden volver, 72 años no son tantos para 007.

Si se lo piden

En una reciente entrevista concedida a Radio Times, el actor irlandés, que dio vida a James Bond en cuatro películas entre 1995 y 2002, aseguró que estaría dispuesto a considerar un regreso si Villeneuve se lo pidiera.

"No creo que nadie quiera ver a un Bond decrépito de 72 años", comienza diciendo, "pero si Denis Villeneuve tiene algo guardado bajo la manga me lo plantearía sin dudarlo. ¿Por qué no? Sería un gran entretenimiento. Podría dar mucho juego… calvas postizas, prótesis… quién sabe", comentó con humor.

Lo cierto es que Brosnan, lejos de cerrarse a la idea, mantiene un vínculo afectivo con la saga. De hecho, confesó que tanto él como su esposa, Keely Shaye Smith, siguen con interés la expectación sobre el anuncio del próximo actor que recogerá el testigo. "He estado escuchando el redoble de tambores sobre quién va a ser el próximo James Bond. Hay muchos candidatos magníficos y estoy seguro de que harán un espectáculo delicioso", añadió.

Como no será así, él a lo suyo

Brosnan, que dudamos vuelva a enfundarse el traje y la PPK, tiene no obstante otros proyectos entre manos actualmente, siendo entre ellos los más notorios Tierra de mafiosos, serie ya estrenada y con una segunda temporada confirmada, y la adaptación de El club del crimen de los jueves, en la que compartirá protagonismo con una Helen Mirren que ha dado su opinión recientemente sobre el personaje creado por Ian Fleming.

Según la actriz, aunque se declara feminista, James Bond "tiene que ser un hombre", ya que un cambio de género lo convertiría en "otra cosa distinta", y es que no son pocas las voces que han clamado por una 007 mujer, aunque no parece que sea algo que entre en los planes de Amazon.