Actualiza tu dispositivo Apple cuanto antes: la compañía acaba de solucionar un grave fallo de seguridad

Apple lanzó ayer la versión oficial de iOS 18.6.2 una semana después de lanzar iOS 18.6.1 para solucionar problemas de seguridad. Así que si tienes un iPhone compatible, deberías actualizarlo cuánto antes a esta última versión del sistema operativo, ya que corrige un grave problema de seguridad que ha podido ser explotado.

Este tipo de versiones intermedias se lanzan justamente para esto. De hecho, esta versión llega una semana después de la última, lo que quiere decir que desde la compañía se han dado prisa al detectar el error que se corrige, concretamente el CVE-2025-43300.

iOS 18.6.2 corrige el error CVE-2025-43300 y por eso deberías de actualizar tu dispositivo

Con el lanzamiento de iOS 18.6.2 y demás versiones de sus sistemas operativos, Apple ha solucionado una nueva vulnerabilidad identificada como CVE-2025-43300. El fallo estaba relacionado con una escritura fuera de los límites de memoria que podía activarse al procesar un archivo de imagen malicioso en un dispositivo vulnerable, provocando corrupción de memoria y dejando la puerta abierta a posibles exploits.

Este problema afectaba al framework Image I/O, presente tanto en iOS como en macOS, y ya ha sido corregido mediante mejoras en la verificación de límites de memoria. La compañía ha lanzado actualizaciones de seguridad en las siguientes versiones de software:

iOS 18.6.2 y iPadOS 18.6.2

iPadOS 17.7.10

macOS Sequoia 15.6.1

macOS Sonoma 14.7.8

macOS Ventura 13.7.8

Apple asegura haber descubierto internamente esta vulnerabilidad, lo que hace poco probable que sepamos quién la estaba utilizando o con qué fines. Aun así, todo apunta a que se trataba de ataques muy dirigidos contra personas concretos, probablemente con la intención de instalar software espía.

Por este motivo, aunque el riesgo principal haya estado limitado a casos específicos, se recomienda encarecidamente a todos los usuarios actualizar cuanto antes sus dispositivos para mantenerlos protegidos frente a posibles amenazas. Y no sólo en estos casos, es recomendable siempre estar en la última versión.

Aunque ocasionalmente surgen este tipo de vulnerabilidades, Apple siempre las soluciona mediante nuevas versiones de software. Y como podemos ver en este caso, no se olvida de los dispositivos más antiguos ya que, como podemos ver, los iPad y Mac más antiguos también se beneficiarán de dichas correcciones.

En cuanto a novedades, no hay ninguna. Hay que tener en cuenta que puede que sea una de las últimas versiones de iOS 18 que Apple lanzará antes de lanzar de forma oficial iOS 26, que es la nueva versión que llegará para los iPhone compatibles el próximo mes de septiembre con el nuevo diseño Liquid Glass como principal novedad.