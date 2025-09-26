Adiós a Android: Amazon podría anunciar el nuevo sistema operativo de los Fire TV la semana que viene

A lo largo de los últimos años se ha venido rumoreando bastante la posibilidad de que Amazon abandonara Android en sus Fire TV Stick para apostar por un sistema operativo propio y parece que, al fin, ese día ha llegado, ya que una reciente filtración asegura que el gigante de las compras online anunciará el nuevo software de los Fire TV la semana que viene.

"Vega OS" no llegará a los Fire TV actuales

Un reciente informe del medio The Verge revela que Amazon tiene previsto celebrar un nuevo evento el próximo 30 de septiembre en el que anunciará "Vega OS", el sistema operativo propio que sustituirá a Android en sus Fire TV Stick.

Oficialmente, Amazon no ha dicho nada acerca de la llegada de "Vega OS" a sus Fire TV, pero el gigante americano confirmó accidentalmente el cambio de sistema operativo en sus dispositivos para televisores antes de finales de año a través de una oferta de trabajo que se ha filtrado recientemente:

La organización Prime Video Fire TV está buscando un líder de ingeniería que ayude a construir un producto Vega OS que deleite a los clientes de todo el mundo. Con el lanzamiento de la aplicación en 2025, podrás dar forma al futuro de este producto, así como a la cultura del equipo.

Una vez que el medio The Verge les preguntó a los responsables de Amazon acerca de la mención a "Vega OS" en esta oferta de trabajo, la empresa de Jeff Bezos la modificó eliminando la referencia a este nuevo sistema operativo.

Asimismo, este nuevo informe también desvela que Amazon no tiene previsto llevar "Vega OS" a los dispositivos actuales, así que no podremos ver en acción este nuevo sistema operativo hasta que lleguen los nuevos Fire TV.

En este sentido, debes saber que "Vega OS" no es un proyecto nuevo, ya que lleva en desarrollo desde el año 2023, tal como deja al descubierto un informe de ese mismo año que reveló que Amazon estaba trabajando en un sustituto para Android en sus Fire TV. Asimismo, a principios de este año también salió a la luz una información que aseguraba que Amazon estaba trabajando con "los principales editores" de aplicaciones para que crearan versiones completamente nuevas para la nueva plataforma de los Fire TV.