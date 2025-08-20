Adiós a Apple o Garmin: Coros lanza su reloj inteligente para aventuras Nomad

Coros, la prestigiosa compañía californiana de relojes inteligentes para deportistas, ha presentado en España uno de sus nuevos smartwatch, Coros Nomad. Se trata de un reloj diseñado con un perfil de personal especial, aquella persona que le gusta hacer deporte pero también deportes de aventuras y, curiosamente, con un enfoque especial en la pesca.

No es el primer reloj para aventureros de Coros, hace un año lanzaron el Coros Vertix 2S, otro reloj especialmente diseñado para aventuras. En esta ocasión Coros Nomad se caracteriza por ser más barato manteniendo características premium. Se podrá comprar en España por 369 euros en tres colores: verde, marrón y gris oscuro; tanto desde su web, como en Amazon.

Con este nuevo reloj Coros se pone cara a cara con otros productos similares como la estrella de la categoría de relojes para aventuras, como es el Garmin Fenix 8, pero también con otros como el Apple Watch Ultra 2.

Coros Nomad incluye dos de las funciones más importantes para relojes de este tipo: gran autonomía y compatibilidad con GPS de doble frecuencia, además, incluyen un sistema de mapas sin conexión para seguir rutas.

Según la marca, es capaz de alcanzar 22 días de uso diario y hasta 34 horas con un uso de GPS de dobla frecuencia, importante para mantener una localización muy precisa de tus pasos. Aunque con el uso de GPS normal, alcanza 50 horas de autonomía.

Características de Coros Nomad con una atención a las aventuras y la pesca

Coros Nomad Coros

Este reloj cuenta con una pantalla táctil transflectiva de memoria en píxel de 1,3 pulgadas, una tecnología de pantalla similar a la tinta electrónica que Coros ha logrado mejorar con un gran nivel de contraste, perfecto para verla sin problemas con la luz solar directa. La caja mide 47,8 x 47,8 x 16,4 mm y tiene un peso de solo 61 gramos con su correa de silicona.

Además de tener todos los sensores corporales necesarios (frecuencia cardiaca y oxígeno en sangre), lo que le permite hacer un seguimiento del cuerpo mientras haces una actividad o un seguimiento del sueño.

Entre sus características especiales también está hasta ocho modos específicos de pesca deportiva, así como los deportes tradicionales como correr, triatlón, trail running, escalada en exteriores e interiores, bicicleta, deportes acuáticos y otros deportes de cardio.

Otra de sus novedades es un nuevo botón que han llamado botón de acción, similar al de Apple y que se puede personalizar su funcionamiento mientras realizas alguna actividad.

Su diseño recuerda bastante a otros relojes como los Garmin, que al mismo tiempo están basados en diseños de relojes Casio y que hoy en día son casi un diseño genérico para exteriores y deportivos de alto rendimiento. Con un precio inferior a los 400 euros Coros Nomad se posiciona como una opción más barata que Garmin para cualquier persona que quiera un reloj para aventuras, con gran autonomía y mapas sin conexión para poder hacer rutas de senderismo, escalada o cualquier deporte de exteriores donde no tengas cobertura móvil.