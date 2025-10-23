Adiós al caos: Apple facilitará por fin la transferencia de datos entre iOS y Android

Transferir datos de iOS a Android y viceversa siempre ha sido un proceso caótico que nunca ha terminado de funcionar del todo bien. Aunque existen herramientas y métodos, suele ser lento y los datos no siempre se transfieren correctamente. Sin embargo, parece que eso está a punto de cambiar, ya que Apple ha actualizado recientemente un documento sobre un nuevo framework que podría mejorar la transferencia de datos.

De lanzarse en una próxima actualización del sistema, sería la segunda vez en poco tiempo que Apple introduce una herramienta para transferir datos a sus plataformas desde otras. Recientemente se presentó un nuevo método con el que es posible transferir bibliotecas musicales de otros servicios, como Spotify, a Apple Music. Aunque se apoya en SongShift, está integrado dentro del servicio de música en streaming de Apple.

El nuevo método de transferencia de datos entre sistemas llegará muy pronto

El medio 9to5Mac ha sido quien ha descubierto la actualización en la documentación de este framework y asegura que Apple podría lanzar esta nueva herramienta de transferencia de datos tan pronto como en iOS 26.1, una versión que se espera para principios del mes que viene. Pensado para iOS, iPadOS y Android, mejorará el proceso de transferencia de datos y permitirá que los desarrolladores incluyan los de sus propias apps durante la migración.

En el framework también se indica que los desarrolladores podrán decidir si sus aplicaciones importarán o exportarán datos, lo que da lugar a otra extensión del proceso llamada AppMigrationExtension, que forma parte de otro protocolo. No se conoce la causa exacta de este cambio en el framework, pero podría estar relacionada con la Ley de Mercados Digitales de la UE, la cual Apple ha llevado recientemente al Tribunal de Luxemburgo.

Todo apunta a que esta mejora en la herramienta de migración se debe a la DMA, ya que forma parte del llamado “Transferir a Android”. Dentro de la app Ajustes, tal y como se ha descubierto, estará la opción de transferencia hacia Android y el usuario podrá ver qué datos puede transferir y cuáles no. Sin embargo, dependerá en gran medida de los desarrolladores, quienes deberán consultar la nueva documentación.

En la documentación se aclara que esta información es preliminar porque el frameworkaún está en desarrollo, por lo que es posible que no lo veamos tan pronto como 9to5Mac sugiere. De todos modos, que Apple esté trabajando en una herramienta para que los usuarios de iOS puedan pasarse a Android de forma más sencilla es algo digno de aplaudir, ya que no está claro si lo hace por obligación o por decisión propia.

Si la compañía consigue que la transferencia de datos de iOS a Android sea tan fluida como la de un iPhone a otro, el proceso mejorará notablemente. Actualmente basta con conectar dos iPhone y esperar a que se transfieran los datos. Cuando el proceso termina, el nuevo dispositivo está exactamente igual que el anterior.