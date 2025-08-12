¿Adiós al notch en los MacBook? macOS 26 Tahoe nos da la pista definitiva

Apple ha lanzado recientemente las sextas betas de iOS 26, iPadOS 26 y macOS 26 Tahoe con interesantes novedades como una nueva pantalla que da la bienvenida a estas nuevas versiones explicando algunas de las nuevas funciones. Pero lo realmente interesante es que en la de Tahoe, se puede ver un MacBook sin notch.

Aunque se trata de una beta, este tipo de versiones son justamente para preparar los sistemas para lo que vendrá en el futuro. Además, es interesante también porque recientemente se ha especulado con la posibilidad de que Apple lance un MacBook Pro rediseñado, sin notch y con Dynamic Island en su lugar.

¿Un avance de lo que veremos o una simple especulación?

Según, 9to5mac, el vídeo se creó con Adobe After Effects. Lo más probable es que el contenido que se muestra sea una capa colocada sobre el marco del MacBook Air. De este modo, sería muy fácil ocultar el notch. O quizá Apple simplemente prefirió no mostrarlo en el vídeo, algo extraño, ya que el notch es uno de los elementos que lo caracterizan.

Hay que tener en cuenta que esta nueva pantalla de bienvenida ahora mismo forma parte de una versión beta, por lo que no es oficial y bien podría cambiar cuando Apple lance la séptima beta que, presumiblemente, podría llegar la semana que viene, ya que parece que hemos entrado en el ciclo semanal de lanzamientos de todos los años.

MacBook sin notch 9to5mac

En cuanto a otras novedades, no hay ninguna más. Todos los cambios que llegarán a macOS 26 Tahoe ya se han introducido en la beta. Sin embargo, en la sexta beta de iOS 26 sí siguen llegando cambios a Liquid Glass tal y como hemos visto. También han llegado nuevas animaciones o cinco nuevos tonos de llamada.

En definitiva, habrá que esperar para saber si este MacBook sin notch es un simple recurso visual o un adelanto de lo que Apple tiene preparado. Las betas siempre esconden pistas interesantes y, en este caso, podrían estar anticipando un cambio de diseño importante en la gama portátil de la compañía.