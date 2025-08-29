El AirTag 2 podría lanzarse pronto con todos estas novedades

Si bien los grandes protagonistas del mes que viene serán los iPhone 17 y iPhone 17 Pro, también podríamos ver otros dispositivos como los Apple Watch Series 11, Ultra 3 o SE de tercera generación y, posiblemente, los AirPods Pro 3, ya que incluso se han empezado a vender fundas para su nuevo estuche. Pero podría saltar la sorpresa con el lanzamiento del AirTag 2.

El localizador de Apple no se actualiza desde su lanzamiento en abril de 2021, y todos los rumores y filtraciones auguran una pronta renovación. Si no llega el mes que viene, lo hará antes de finalizar el año con total seguridad. Así que vamos a repasar todas las novedades que podrían incorporarse al dispositivo de rastreo, que recientemente se ha hecho compatible con hasta 30 aerolíneas para ayudarte a recuperar tu equipaje.

Novedades que llegarían al AirTag 2

Es importante recalcar que, por el momento, nada es oficial y que todo son rumores. Sin embargo, los detalles que conocemos sobre el AirTag 2 provienen del analista Mark Gurman de Bloomberg, por lo que resultan bastante fiables. En primer lugar, la segunda versión del localizador de la compañía llegaría con un nuevo chip de banda ultraancha para mejorar el alcance, la privacidad y, además, la precisión en las búsquedas.

Por otro lado, otro de los aspectos que reforzarían la privacidad sería su nuevo diseño, que haría más difícil retirar el altavoz encargado de hacer sonar el dispositivo. Sin embargo, el aspecto general no variaría demasiado respecto al actual, por lo que seguiríamos teniendo un formato tipo moneda con una tapa extraíble para la pila, que en la generación actual ofrece hasta dos años de uso.

Todas estas novedades, aunque no están confirmadas, encajarían perfectamente como una renovación lógica del dispositivo. No está claro si lo veremos en pocas semanas, ya que no terminaría de encajar en el Apple Event del próximo 9 de septiembre. Lo que sí parece evidente es que el AirTag se renovará más pronto que tarde.

De lo único que no sabemos nada es de su precio, que podría mantenerse en los 39 euros que cuesta en España. Y lo más lógico es pensar que no subirá, ya que las mejoras no justificarían un aumento. El AirTag tiene su público y, de hecho, ya se puede usar para localizar el equipaje en 30 aerolíneas distintas.