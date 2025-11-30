Alex Karp, CEO de Palantir, destaca a los profesionales más beneficiados en el futuro: "Esas personas ganarán mucho más dinero simplemente porque pueden manejarlo como quieran"

El cambio de paradigma laboral con la irrupción de la inteligencia artificial comienza a ser algo más que un escenario del futuro. Son cada día más las voces que llaman a adaptarse a las posibilidades que pueden sobrevenir con la implantación de asistentes y la automatización.

Entre las profesiones más expuestas por estudios realizados desde compañías como Microsoft se encuentran los desarrolladores web, mientras que figuras como Jim Farley, director ejecutivo de Ford, apuntan a trabajos que se consideran “de oficina” como secretariado, contabilidad, gerencia, administración o atención al cliente como los que con mayor fuerza pueden notar el impacto.

De igual modo, hay una serie de profesionales que aconsejan hacia dónde dirigir las formaciones actuales para adaptarse al nuevo rumbo que demandará el mercado laboral. En esa misma línea, comienza a ser tendencia señalar que las profesiones tradicionales y los conocimientos específicos en una materia darán una ventaja extra el día de mañana, tal como destacó recientemente Jensen Huang, línea de opinión compartida por Alex Karp, director ejecutivo de Palantir.

Alex Karp eleva el valor de la especialización

Palantir centra su actividad en crear plataformas de análisis de datos e inteligencia artificial para ayudar a organizaciones de los sectores público y privado a integrar, gestionar y analizar grandes cantidades de información en materia de seguridad y vigilancia. Karp fue uno de los cofundadores de la compañía tecnológica en 2004, fecha desde la que ostenta el cargo de director ejecutivo.

En una entrevista reciente concedida al medio Axios, Karp no dudó en señalar la importancia de contar con un valor específico, con una rama que se domine de forma particular, frente a indicadores tradicionales de inteligencia como pueda suponer acceder a una universidad de prestigio, hecho que en el contexto actual está perdiendo el valor que se le otorgó en el pasado.

Karp sostiene que aquellos graduados que demuestran en los estudios un alto coeficiente intelectual y conocimiento generalizadoestán en gran desventaja en el mercado laboral actual. Sin embargo y bajo su prisma, la clave del éxito y de una mejor remuneración radica en la adquisición de una profunda y específica experiencia y dominio particulares, a menudo obtenida a través de la formación vocacional:

“Si, por otro lado, tienes conocimientos de un dominio específico, como ¿cómo doblo realmente el metal del agujero en un barco? ¿Cómo puedo hacer algo con una formación profesional profunda, específica y específica? Esas personas ganarán mucho más dinero simplemente porque pueden manejarlo como quieran”

Con esa reflexión Alex Karp quiso ensalzar lo que llamaría a continuación “conocimiento especializado”, mencionando en su intervención profesiones tradicionales como una necesidad en el mercado laboral del futuro: “Un electricista estará mucho mejor valorado que un graduado de Yale mediocre. El graduado de Yale tendrá que aprender algo específico. Conocimiento especializado” recalcó.

Las palabras de Alex Karp no son sino la muestra de que el mundo actual está cambiando, pero lo hace en una dirección que, de seguirse de forma mayoritaria, lo que hará será restar cierto valor a quienes acudan en masa a esa llamada, a la vez que remarcará la necesidad de profesionales con una preparación específica y detallada en un área ante la escasez general de dicho perfil.