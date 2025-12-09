Alex Karp, CEO de Palantir, protagoniza una de las entrevistas más extravagantes de los últimos tiempos: frases inconexas, exceso de gesticulación y una audiencia sorprendida

No es nueva la idea de que para ser una figura de referencia en el mundo tecnológico y digital hace falta un punto de excentricidad. Como si las ideas más disruptivas llegaran a partir de personalidades con un carácter forjado fuera de lo políticamente correcto y de la educación convencional, contar con una personalidad extrovertida parece dar puntos extra en la escala del éxito empresarial de Silicon Valley.

También es cierto que suele decirse que aquellos que alcanzan una posición de poder elevada en ese ambiente tienen mayor tendencia a mostrar una imagen pública menos encorsetada y en la que el qué dirán no es que pase a un segundo plano, sino que directamente desaparece y deja paso a lo que se suele denominar como natural.

En ello se escuda desde hace días la empresa de software Palantir Technologies tras la última aparición pública de su director ejecutivo, Alex Karp. En ella, entrevistador, espectadores del acto al que acudió y la audiencia posterior que ha llegado a las imágenes del empresario neoyorquino han podido asistir a una de las entrevistas más peculiares del año.

Puesta en escena que se ha hecho viral

Con Alexander Karp el público se encuentra ante una figura que ha ganado gran relevancia en los últimos tiempos en la industria tecnológica de la mano de la administración estadounidense con proyectos de análisis de big data. También, y muy vinculado con ello, ha mostrado públicamente su apoyo a Donald Trump en reiteradas ocasiones. De igual modo, se trata de alguien que ha criticado el modelo de educación universitario y que ahora, ha tenido la idea de lanzar una beca de estudio propia llamada “La beca neurodivergente”.

El pasado 3 de diciembre Karp fue el protagonista de la entrevista que el redactor financiero del New York Times Andrew Ross Sorkin presentó en el marco del acto organizado por el periódico en el DealBook Summit. En ella, se vio a un Alex Karp particularmente activo y con ganas de mostrar más información al público de la que parecía permitir el espacio habilitado para la charla.

El evento buscaba poner sobre mesa las ideas de Alex Karp acerca de cómo equilibrar la innovación con las libertades civiles en un panorama tecnológico en constante cambio y el CEO de Palantir parecía saber que el tiempo del acto se quedaría corto para ello.

En una serie de intervenciones que se han hecho virales en las últimas horas, se puede ver a un Alex Karp especialmente excitado durante el diálogo con Ross Sorking, gesticulando hasta la extenuación con los brazos y en un lenguaje corporal que mostraba un dinamismo que superaba lo previsible para cualquier acto público.

Como si necesitara de la ayuda del resto de su cuerpo para transmitir su ideario, Karp parecía incapaz de permanecer en la misma postura en su silla durante más de cinco segundos y los movimientos, volteos, cambios de pose y los aspavientos con los brazos se prolongaron durante la mayor parte de la entrevista. Cuerpo hacia adelante y hacia atrás, aperturas de brazos, movimientos constantes con las manos y un sinfín de muecas y gestos faciales que han copado los comentarios en las redes al respecto del acto.

La propia compañía ha tenido que salir al paso ante el revuelo causado por las imágenes con el anuncio de la beca anteriormente mencionada, señalando que aquellos que se sientan identificados con la puesta en escena de Alex Karp pueden postularse para ella: “Si te identificas con él en este video (no puedes quedarte quieto o piensas más rápido de lo que puedes hablar), te animamos a que te inscribas.”