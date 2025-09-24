Si alguien pensaba que Windows 7 estaba en las últimas no podía estar más equivocado: vuelve a crecer en usuarios en 2025

Mientras Microsoft impulsa la migración a su sistema operativo más reciente, Windows 11, debido al fin de soporte de Windows 10 que se avecina en octubre, el panorama del mercado muestra una dinámica inesperada y en la que se erige como protagonista la versión anterior a las mencionadas.

La compra de equipos nuevos y las actualizaciones desde Windows 10 han propulsado la adopción de la última versión, de tal manera que Windows 11 supera desde hace meses a la versión 10 como sistema operativo más utilizado del mundo. No obstante, en un giro sorprendente, un sistema operativo obsoleto, Windows 7, ha experimentado un repunte considerable en su cuota de mercado en los últimos dos meses, lo que supone todo un desafío a la lógica del sector.

El inesperado resurgir de Windows 7 en el mercado

Los datos recientes de StatCounter confirman que Windows 11 ha consolidado su posición dominante. En julio de este año, superó por primera vez a Windows 10 a nivel mundial. Para el mes de septiembre, la cuota de uso global de Windows 11 se situó en un 50,74%, mientras que Windows 10 ocupaba el 43,09%. Este cambio es natural, pues una versión moderna suele desplazar a la anterior.

Sin embargo, el verdadero foco de atención lo acapara Windows 7. Este sistema operativo, lanzado en 2009 y cuyo soporte oficial se dio por finalizado en enero de 2020, había mantenido una cuota de mercado plana durante la mayor parte del año. Su repentino auge, a pesar de carecer de actualizaciones de seguridad, plantea interrogantes sobre los motivos detrás de este resurgir.

En este sentido, los datos de StatCounter revelan un crecimiento considerable y sostenido para Windows 7. Desde julio, su cuota de uso pasó del 2,02% al 3,59% en agosto, y alcanzó un 5,2% en septiembre. Esto representa un incremento de más del 100% si se compara su participación de mercado entre julio y los datos más recientes, que han sido recogidos por XDA Developers.

No hay que olvidar que este ascenso se produce en un contexto donde muchos usuarios de Windows 10 se resisten a actualizar a Windows 11, lo que podría explicar, en parte, el fenómeno. Es importante señalar que no se deduce necesariamente que los usuarios estén realizando un "downgrade" de sus ordenadores de Windows 10 a Windows 7, sino que los factores detrás de este incremento son diversos.

No obstante, es prudente tomar los datos con cautela. StatCounter basa sus cifras en el código de seguimiento instalado en más de 1.500 millones de sitios web en todo el mundo, lo que podría implicar que la red de seguimiento haya capturado simplemente más dispositivos con Windows 7 en los últimos dos meses. Este crecimiento podría ser un bache a corto plazo que no se mantenga en el tiempo, en lugar de una tendencia duradera.