Los aliados de Donald Trump modificarán el algoritmo de recomendación de TikTok

TikTok ha encontrado una inesperada vía de supervivencia en Estados Unidos. Tras meses de tensión con China y la amenaza de un cierre inminente, la aplicación seguirá operando en el país bajo una nueva fórmula: una versión controlada por socios estadounidenses afines a Donald Trump. El cambio no se limita a la gestión empresarial, también afectará a su algoritmo de recomendación.

El plan implica que TikTok en Estados Unidos deje de depender del software original de ByteDance, la compañía china propietaria de la app. En su lugar, un grupo de aliados políticos y empresariales del expresidente, con Oracle a la cabeza, se encargará de reconstruir desde cero el sistema que decide qué vídeos ve cada usuario. De esta manera, la Casa Blanca busca desligar por completo la aplicación de cualquier influencia tecnológica extranjera.

TikTok bajo la esfera republicana

El acuerdo alcanzado en Madrid establece que la división estadounidense de TikTok será supervisada por una empresa formada en colaboración con inversores locales. El elemento central de este pacto es el algoritmo de recomendación, considerado el verdadero motor de la aplicación. ByteDance no podrá exportar su código ni mantener control sobre el software en territorio norteamericano, lo que obliga a crear una alternativa propia desde cero.

La pieza clave en este proceso será Oracle. La tecnológica, fundada por Larry Ellison, uno de los empresarios más cercanos a Trump, se encargará de alojar los datos de los usuarios en sus servidores y de desarrollar el nuevo sistema de recomendación. Ellison, que ya ha mostrado en otras ocasiones su apoyo al presidente, se convierte así en el principal garante del nuevo TikTok estadounidense.

Larry Ellison, fundador de Oracle Oracle PR

Además de Oracle, el plan contempla la entrada de perfiles ligados al conservadurismo estadounidense en la gestión de la compañía. La familia Murdoch, propietaria de influyentes medios de comunicación como Fox News, podría tener representación en la junta directiva del nuevo TikTok. Con ello, se refuerza la idea de que la plataforma pasará a estar bajo un círculo de confianza de Trump.

Rupert Murdoch en la cena de Estado con los Trump, los Reyes Carlos III y Camilla y los príncipes de Gales Gtres

El objetivo de la administración Trump es doble. Por un lado, se busca evitar que China tenga acceso a los datos de millones de ciudadanos estadounidenses, un argumento recurrente en el debate político sobre la seguridad nacional. Por otro, se pretende garantizar que el funcionamiento interno de TikTok esté alineado con los intereses tecnológicos y estratégicos de Estados Unidos.

No obstante, el cambio abre interrogantes sobre la neutralidad del nuevo algoritmo. Con el rediseño planteado, expertos advierten de que podrían surgir dudas sobre la independencia de la plataforma frente a intereses políticos o empresariales. Por ahora, el futuro inmediato de TikTok en Estados Unidos pasa por este rediseño. La aplicación seguirá disponible para sus más de 100 millones de usuarios en el país, aunque la experiencia podría cambiar a medida que el nuevo algoritmo vaya tomando forma.