¿Aliados o rivales? Meta podría usar la IA de Google y OpenAI en sus aplicaciones

La nueva organización de Inteligencia Artificial (IA) de Meta, llamada "Meta Superintelligence Labs", la cual está codirigida por el ex director ejecutivo de Scale AI, Alexandr Wang, y por el ex CEO de GitHub, Nat Friedman y en la que Mark Zuckeberg está invirtiendo miles de millones de dólares en contratos, comienza a tomar sus primeras decisiones y una buena prueba de ello es que acabamos de saber que sus dirigentes se está planteando colaborar con dos de sus grandes rivales en el campo de la IA, Google y OpenAI, con el objetivo de mejorar las funcionalidades de sus aplicaciones.

Meta considera usar los modelos de IA de Google y OpenAI para potenciar sus apps

Como nos revelan desde la agencia de noticias Reuters, recientemente el diario The Information publicó un informe en exclusiva que asegura que los líderes de la plataforma de IA de Meta están pensando en asociarse con sus dos grandes rivales en dicho segmento, Google y OpenAI, con el objetivo de mejorar las funciones de Inteligencia Artificial de sus aplicaciones.

Así, según el citado informe, Wang y Friedman están explorando la posibilidad de integrar el modelo Gemini de Google en Meta AI para ofrecer mejores respuestas conversacionales basadas en texto para las consultas enviadas a su chatbot de IA.

Además, los líderes del "Meta Superintelligence Labs" también habrían discutido acerca de la posibilidad de usar los modelos de OpenAI para potenciar Meta AI e impulsar nuevas funciones de IA para sus aplicaciones de redes sociales.

Según esta filtración, el objetivo prioritario de la nueva organización de IA de Meta es garantizar que su modelo de próxima generación, Llama 5, pueda competir de tú a tú con sus principales rivales y, por esta razón, todo parece indicar que un hipotético acuerdo con Google u Open AI para usar sus modelos de IA simplemente buscaría mejorar sus aplicaciones mientras sus propios modelos siguen avanzando para ponerse a la par de Gemini y de GPT.

Esto es algo que ya ha sido adelantado por un portavoz de Meta a través de un reciente comunicado:

Estamos adoptando un enfoque integral para crear los mejores productos de IA; y eso incluye crear modelos líderes a nivel mundial nosotros mismos, asociarnos con empresas y desarrollar tecnología de código abierto

De hecho, según tres personas familiarizadas con este asunto, Meta ya ha integrado modelos de IA externos en algunas herramientas internas para el personal de la compañía y un buen ejemplo de ello es que sus empleados utilizan modelos de Anthropic para codificar a través del asistente de codificación interno de la empresa.