Si 'Mi año en Oxford' te dejó tocado, la nueva película veraniega del director de 'Hachiko' puede ser tu próxima obsesión

Si tienes ganas de una buena peli romántica, pero ya has gastado medio paquete de pañuelos con Mi año en Oxford, de Netflix, aquí va otra idea que puede gustarte. Lasse Hallström, el mismo que nos hizo llorar con 'Hachiko' y que años antes ya había demostrado con Chocolat -y más tarde con Querido John- que sabe moverse de maravilla en el terreno del romance, vuelve ahora con la adaptación de la novela de J.P. Monninger. Aunque la trama no inventa nada nuevo, juega con lo que mejor sabe hacer: sacar partido a las emociones y a los paisajes.

La cinta se ha estrenado directamente en el streaming, y lo cierto es que ya está dando que hablar en redes sociales. Todavía habrá que esperar un poco para ver qué opinan de ella los usuarios de IMDb, FilmAffinity o en la siempre temida web de reseñas Rotten Tomatoes, pero la acogida inicial es bastante prometedora. Y ojo, porque aquí viene un plus que no te esperabas: varias escenas se rodaron en localizaciones españolas, incluida una en plena fiesta de San Fermín. Sí, como lo lees: un romance juvenil americano con toros de fondo. Nadie lo habría visto venir, pero ahí está.

Un romance juvenil con mochilas, trenes y una parada inesperada en España

Heather Mulgrew (Madelyn Cline) acaba de terminar la uni, y antes de meterse de lleno en esa perfecta y organizada vida que le espera, se lía la manta a la cabeza y se va con sus amigas a recorrer Europa. Junto a sus inseparables Constance (Sofia Wylie) y Amy (Madison Thompson), la idea es disfrutar de trenes, mochilas y paisajes de postal, pero sobre todo de esa libertad que solo se tiene cuando aún no has tomado ninguna decisión sobre tu futuro. Al menos, no una definitiva. Y claro, en medio de todo ese viaje, empiezan a aparecer dudas que nunca se había planteado.

Y entonces aparece Jack (K.J. Apa), un chico que vive como si no existieran planes ni mapas, justo lo contrario a ella, como te puedes imaginar. Su encuentro no solo le aporta una nueva forma de mirar el mundo, sino también la posibilidad de experimentar un tipo de conexión que va más allá de lo pasajero. A través de ciudades, momentos compartidos y conversaciones que le hacen replantearse todo, la historia explora cómo un viaje puede convertirse en un espejo de lo que uno busca -o teme- en sí mismo.

Es una de las grandes novedades de la semana en Prime Video y, si quieres adelantarte a todos, la tienes disponible desde hoy mismo en la plataforma. 'El mapa que me lleva a ti' no engaña con su título: es un romance clásico, de esos que de vez en cuando apetecen para soltar alguna lágrima, y en apenas hora y media que pasa volando.