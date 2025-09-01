Tras años pidiéndolo, TikTok estrena las notas de voz y el envío de imágenes en sus mensajes directos

Después de años pidiéndolo por sus usuarios, por fin TikTok tendrá notas de voz y envío de imágenes y vídeos en sus mensajes directos. La plataforma está reforzando sus mensajes directos con funciones que hasta ahora resultaban exclusivas de aplicaciones de mensajería u otras redes sociales, como WhatsApp o Instagram. Con ello busca mejorar la comunicación entre usuarios y aumentar el tiempo en la app.

Las novedades incluyen opciones muy demandadas por la comunidad, como la grabación de mensajes de audio de hasta un minuto o el envío de varios archivos multimedia en un solo mensaje. Al mismo tiempo, TikTok introduce limitaciones y medidas de seguridad para proteger a los más jóvenes.

Los DM de TikTok se convierten en un espacio más completo

La gran novedad son las notas de voz de hasta 60 segundos, que se pueden grabar desde la propia ventana de chat. Su funcionamiento es similar al de WhatsApp o Instagram: basta con mantener pulsado el icono del micrófono y soltarlo para que el audio se envíe. Si el usuario cambia de opinión, puede cancelar el envío deslizando hacia un lado o hacia arriba.

Otra de las incorporaciones destacadas es la posibilidad de enviar imágenes y vídeos personales directamente desde la cámara o la galería del dispositivo. TikTok permite seleccionar hasta nueve archivos en un mismo mensaje, tanto en conversaciones individuales como en chats grupales. Antes de enviarlos, el usuario tiene la opción de editarlos.

No obstante, la compañía ha establecido restricciones de seguridad para evitar usos indebidos. Por ejemplo, no se podrán enviar fotos o vídeos como primer mensaje en una conversación nueva. Con esta medida se pretende reducir los riesgos de recibir contenido no solicitado o potencialmente dañino en los primeros contactos.

La protección de menores es algo en lo que TikTok lleva meses trabajando. Los usuarios de entre 16 y 18 años tendrán activada por defecto una función que bloquea automáticamente el envío de imágenes con desnudos. Esta misma opción se podrá habilitar de forma voluntaria en las cuentas de adultos, lo que amplía el control de cada persona sobre el tipo de contenido que recibe en la bandeja de entrada. Además, cabe recordar que los menores de 16 años no tienen acceso a los mensajes directos.

Estas novedades llegarán de forma progresiva a todos los usuarios a lo largo de las próximas semanas. Con ellas, TikTok busca reforzar su posición en un terreno donde tradicionalmente ha sido débil: la conversación privada. La compañía aspira a que su plataforma no sea solo un lugar para ver y crear vídeos, sino también un espacio desde el que mantener conversaciones con amigos o grupos de confianza.