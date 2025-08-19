Aparecen las primeras referencias a la integración de Claude en los dispositivos de Apple

Durante la pasada WWDC 2024, Craig Federighi anunció que Apple ampliaría su visión para Swift Assist con la integración nativa de ChatGPT en Xcode, además de la compatibilidad con otros LLM mediante API. Ahora, 9to5Mac confirma que Apple también prepara soporte directo para Claude, el modelo de Anthropic, dentro de su plataforma de desarrollo.

En la beta 7 de Xcode 26 ya se han encontrado referencias a cuentas de Anthropic dentro de la nueva función Intelligence, incluyendo menciones a Claude Sonnet 4.0 y a Claude Opus 4. Aunque de momento solo ChatGPT cuenta con integración oficial, todo apunta a que Claude será el siguiente. Por ahora no está disponible, pero al estar presente en el código, no debería faltar mucho.

¿Qué es Swift Assist?

Presentado en la WWDC 2024, Swift Assist se planteó como la alternativa de Apple a GitHub Copilot: un asistente de programación con IA integrado en Xcode. Sin embargo, nunca llegó a lanzarse. Ahora, bajo un nuevo enfoque y sin ese nombre, la función por fin se materializa en Xcode 26.

La novedad es que no dependerá solo de los modelos de Apple. Xcode 26 ofrecerá integración nativa con ChatGPT, la posibilidad de añadir otros proveedores mediante API e incluso modelos locales en Mac. Según el código analizado por 9to5Mac, Claude de Anthropic también contará con soporte directo, ampliando las opciones para desarrolladores.

En mayo, Bloomberg adelantó que Apple estaba probando internamente una versión de Xcode impulsada por Claude y que todavía valoraba si lanzarla al público. Por entonces, solo había rumores sobre la ampliación de Swift Assist, que en su anuncio inicial incluía únicamente la integración con ChatGPT de OpenAI.

Con los hallazgos recientes, todo apunta a que los desarrolladores que prefieran Claude pronto podrían disfrutar de una experiencia más integrada en Xcode. Además, archivos de configuración detectados sugieren que Claude podría unirse a ChatGPT como alternativa a Siri y a las Herramientas de Escritura, en un lanzamiento conjunto.

Aunque las referencias están presentes en el código de la beta de Xcode 26, lo que sugiere la llegada de Claude a la plataforma de desarrollo y como alternativa a ChatGPT y Siri, no lo sabremos hasta que sea oficial. Lo más probable es que Apple decida lanzarlo directamente con algún anuncio, en lugar de incluirlo en una beta intermedia de macOS 26 Tahoe.