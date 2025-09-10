Apple confirma la fecha de lanzamiento de iOS 26

Como era de esperar, Apple lanzó, tras finalizar su evento especial en el que presentó la nueva serie iPhone 17, el nuevo iPhone Air, los nuevos Apple Watch Series 11, Ultra 3 y los AirPods Pro 3, la versión RC de iOS 26, que es la última versión para los beta testers. Esto quiere decir que, salvo que la compañía publique un nuevo build, esta es la versión que se lanzará la semana que viene.

Porque sí: en las notas de la versión RC de iOS 26 aparece la fecha oficial de lanzamiento de esta actualización, que estará disponible para los iPhone compatibles. Llegará con un nuevo diseño llamado Liquid Glass y otras funciones interesantes, como la incorporación de Apple Intelligence en más aplicaciones.

¿Cuándo se lanzará iOS 26 de forma oficial?

iOS 26 se lanzará el próximo 15 de septiembre de manera oficial. Así que, el lunes, todo aquel que tenga un iPhone compatible podrá instalarla y disfrutar de todas sus novedades. Se espera que, como siempre, esté disponible a partir de las 19:00 horas, hora de España.

Al tratarse de una versión final, no hay apenas novedades porque estas ya se han ido incorporando durante el proceso beta. Eso sí, se ha descubierto que iOS 26 tendrá la capacidad de adaptar el icono de las aplicaciones al color de la funda que tengas puesta gracias a las opciones de tintado.

¿Cómo actualizar a la versión RC de iOS 26?

Si no puedes esperar al lunes y quieres disfrutar de las últimas novedades de iOS antes de que se lance la versión oficial, puedes hacerlo instalando la versión RC de iOS 26, ya que las versiones públicas se lanzaron ayer. Esta versión es estable y, probablemente, sea la misma que se publicará el día 15, por lo que es la beta más segura que puedes instalar. Para ello, sigue estos pasos:

Asegúrate de tener un iPhone compatible con iOS 26.

Comprueba que tu iPhone esté registrado en el Programa de Betas de Apple.

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone.

Entra en el apartado General.

Toca en Actualización de software.

Espera a que aparezca Actualizaciones Beta y entra.

Selecciona iOS 26 Public Beta.

Vuelve atrás y espera a que aparezca la actualización.

Descarga e instala iOS 26.

Aunque esta versión es la más segura de instalar, debes tener en cuenta que cabe la posibilidad de que el lunes se publique un nuevo build, lo que implicaría que se tratase de una versión diferente a la RC y tendrías que volver a instalarla.