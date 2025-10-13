Apple ya está preparando los AirPods del futuro: nuevos modelos y el potente chip H3 en camino

Los AirPods Pro 3 se acaban de lanzar con novedades como una calidad de sonido mejorada, una cancelación de ruido más eficaz, mayor comodidad gracias a una nueva anatomía de los auriculares y un nuevo sensor para medir la frecuencia cardíaca, entre otras cosas. Sin embargo, pese a las mejoras en sonido y cancelación de ruido, siguen incorporando el mismo chip H2 presentado en 2022.

Apple, no obstante, ya habría empezado a mirar hacia el futuro porque, según Mark Gurman, analista de Bloomberg, la compañía estaría trabajando en una nueva generación de los AirPods Pro, los AirPods 5, así como en el chip H3. Además, el analista también ha confirmado que esta misma semana podríamos ver el lanzamiento de tres nuevos productos con chip M5: el iPad Pro, el Apple Vision Pro y el MacBook Pro.

Nuevos AirPods Pro, AirPods 5 y chip H3: todo lo que se sabe

Tal y como menciona el analista en la última entrega de su newsletter, Apple ya estaría desarrollando el chip H3 para futuras versiones de los AirPods, aunque no ha especificado una fecha estimada de lanzamiento. Según Gurman, tras la presentación de los AirPods Pro 3, el equipo encargado de los chips dentro de la compañía habría iniciado el desarrollo del H3, que ofrecería menor latencia y una mejor calidad de sonido.

Aunque no se sabe con exactitud cuándo se lanzará este nuevo chip, es posible que llegue antes de lo que pensamos. La compañía estaría preparando unos nuevos AirPods Pro, bajo el paraguas de los AirPods Pro 3, que incluirían cámaras capaces de reconocer el espacio con el objetivo de mejorar el audio espacial, entre otras funciones. Un nuevo chip podría proporcionarles la potencia necesaria para hacerlo posible.

Por otro lado, en cuanto a los AirPods 5, el analista afirma que su desarrollo también ha comenzado, con mejoras en aspectos como la calidad de sonido y la cancelación de ruido en la versión que la incluirá, ya que seguirán existiendo dos modelos, tal y como vimos el año pasado con los AirPods 4. Sin embargo, no contarían con el sensor para medir la frecuencia cardíaca, ya que este tipo de funciones seguirán reservadas para los modelos Pro, junto a un posible sensor de temperatura en el futuro.

Respecto al lanzamiento de los AirPods 5, Gurman tampoco ha proporcionado una fecha aproximada, pero señala que será una actualización bastante modesta. Es posible que simplemente incorporen el chip H3 y pocas novedades más. Lo que sí parece claro es que aún pasarán algunos años antes de verlos, ya que la última generación llegó al mercado el año pasado.