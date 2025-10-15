Apple filtra el lanzamiento inminente de nuevos productos

Todo apunta a que Apple presentará nuevos productos esta misma semana, aunque todavía no sabemos con exactitud cuándo. Sin embargo, parece que la compañía lo ha confirmado a través de una publicación en la cuenta personal de X de Greg Joswiak, vicepresidente sénior de marketing de Apple, algo que ya se ha hecho en el pasado.

En su publicación podemos ver cómo nos alerta de que algo potente está a punto de llegar, por lo que podría estar refiriéndose a los nuevos iPad Pro, a los MacBook Pro o incluso a ambos. También hay que tener en cuenta que hace un juego de palabras con la letra “m” y la “v” que se pueden ver en el vídeo, lo que podría estar haciendo referencia al procesador M5.

¿Qué nuevos productos podría presentar Apple?

En primer lugar, podríamos ver el nuevo iPad Pro, que llegaría con el chip M5 como principal novedad. En cuanto al diseño, seguiría siendo igual que la generación actual, con un grosor de poco más de 5 mm, pantalla sin apenas marcos y construcción en aluminio. Este dispositivo, además, ya lo hemos visto gracias a un vídeo en el que se le hacía un unboxing.

Por otro lado, otro de los dispositivos que podríamos ver tan pronto como esta semana sería el MacBook Pro, que parece ser el que se muestra en el vídeo compartido por el vicepresidente de software de Apple. Al igual que el iPad Pro, no llegaría con grandes novedades en diseño, ya que su principal mejora sería el nuevo procesador M5.

Y no nos olvidemos del procesador M5, la próxima generación de Apple Silicon. Este nuevo chip no destacaría tanto por sus mejoras en la CPU —ya que cada año es más difícil evolucionar en ese aspecto—, pero sí supondría un avance importante en la GPU, donde podría ofrecer un incremento de hasta un 35 % según las pruebas internas realizadas.

Por último, Apple podría lanzar también una nueva generación del Apple Vision Pro, el ordenador espacial de la compañía. Además, aunque menos probable que ocurra esta semana, podríamos ver la llegada de un nuevo Apple TV 4K, aprovechando el reciente cambio de nombre de su servicio de series y películas en streaming, así como un nuevo modelo del HomePod mini o del AirTag.