Apple habría tomado dos importantes decisiones que podrían marcar el futuro de la compañía en materia de IA

Recientemente conocimos que Apple está realizando cambios internos importantes con el fin de subsanar la marcha de Jeff Williams, actual jefe de operaciones de la compañía, quien dejará su cargo a finales de año. Pero no serían los únicos movimientos a corto plazo, ya que la firma de Cupertino habría tomado dos decisiones muy relevantes para solucionar sus problemas con la inteligencia artificial.

Tal y como ha indicado Mark Gurman en la última entrega de su boletín semanal Power On, Apple estaría buscando un sustituto para el actual vicepresidente de la división de IA de la compañía, John Giannandrea, quien llegó procedente de Google, pero no estaría cumpliendo con las expectativas de su cargo. Un cambio que se está intentando llevar a cabo en medio del desarrollo de la nueva Siri, cuyo lanzamiento estaría previsto para la primavera de 2026.

Apple busca a un nuevo encargado de IA tras los retrasos con la nueva versión de Siri

La semana pasada supimos, gracias a Mark Gurman, que Apple está realizando ajustes internos ante la inminente marcha de su jefe de operaciones, como el traspaso de la división de salud y forma física bajo los mandos de Eddy Cue, vicepresidente de Servicios; watchOS 26 bajo la supervisión del actual jefe de software, Craig Federighi; y el Apple Watch, que pasará a ser responsabilidad de John Ternus, actual vicepresidente de hardware de la compañía y quien se perfila como posible sucesor de Tim Cook.

En el mismo reporte, el analista de Bloomberg señaló que la compañía también busca un sustituto para John Giannandrea, actual jefe de la división encargada de la inteligencia artificial. Un movimiento que tiene sentido, dados los retrasos en Siri y el hecho de que muchos miembros del equipo se hayan marchado a empresas como Meta. Además, Giannandrea habría sido uno de los responsables de que Apple no se pusiera a la altura de ChatGPT en su momento.

Mientras Apple se decide, la compañía continúa trabajando intensamente en la actualización de Siri y en las funciones del asistente que deberían haber llegado hace algunos meses. El asistente de los productos de Apple es ahora una pieza clave para el futuro de la compañía, y parece que Apple está dispuesta a todo para estar a la altura, incluso a aliarse con compañías como Googlepara que Gemini se convierta en el motor de Siri.

En definitiva, Apple se encuentra en un momento clave de transición interna. Con la salida de Jeff Williams y la posible sustitución de Giannandrea, la compañía busca reforzar su liderazgo en áreas estratégicas como la inteligencia artificial. Todo apunta a que 2026 será un año decisivo para comprobar si Apple logra recuperar el terreno perdido con Siri.