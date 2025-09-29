Apple lanza iOS 26.0.1: estas son las novedades que llegan a tu iPhone

Apple acaba de lanzar la versión oficial de iOS 26.0.1, que llega dos semanas después de la llegada de iOS 26, con el nuevo Liquid Glass y otras novedades interesantes. Esta actualización era muy necesaria, ya que muchos usuarios han reportado bugs en la primera versión que debían solucionarse, especialmente aquellos que acaban de comprar un iPhone 17.

En este artículo te contamos todas las novedades de iOS 26.0.1, la primera actualización tras el lanzamiento de iOS 26 el pasado lunes 15 de septiembre. Al ser una versión menor del sistema operativo, no esperes grandes cambios, ya que las principales novedades llegarán en próximas actualizaciones, como iOS 26.1, que incorporará una nueva función en Apple Music, entre otras mejoras.

Novedades de iOS 26.0.1

Aunque no es lo habitual, de vez en cuando las primeras versiones de iOS que se lanzan de manera oficial suelen incluir pequeños errores que la compañía no tarda en corregir, como ha sido el caso de iOS 26. En las dos semanas transcurridas desde su lanzamiento, los usuarios han ido reportando algunos fallos. Los más comunes han sido los siguientes:

Un error en la cámara de los iPhone Air y los iPhone 17 Pro.

Desconexiones de la red Wi-Fi en la serie iPhone 17, lo que también provoca problemas con CarPlay.

en la serie iPhone 17, lo que también provoca problemas con CarPlay. Fallos al buscar contenido en la app Calendario .

. Imposibilidad de descargar Apple Intelligence en algunos modelos de la serie iPhone 17.

Como puedes ver, la mayoría de los errores reportados afectan a la serie iPhone 17, pero si utilizas con frecuencia la app Calendario, es probable que hayas notado el fallo que muchos usuarios han señalado, por lo que es importante actualizar a esta nueva versión. Algunos usuarios también han mencionado un consumo de batería más elevado, aunque este aspecto es más subjetivo.

Cómo instalar iOS 26.0.1 en el iPhone

A continuación vamos a explicarte cómo instalar iOS 26.0.1 en tu iPhone. El proceso no ha cambiado con respecto a otras veces y sigue siendo el mismo, pero los pasos son los siguientes:

- Abrimos la app Ajustes en el iPhone.

- Entramos en General.

- Tocamos en Actualización de software.

- Esperamos a que aparezca la actualización.

- Descargamos e instalamos iOS 26.0.1.