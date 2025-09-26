Apple Music añadirá dentro de poco una de las funciones de Spotify más queridas

Apple Music celebró su décimo aniversario hace algunas semanas y con solo una década de vida, se ha convertido en uno de los servicios de música en streaming más usados del mundo. Y es comprensible, pues su calidad de sonido y funciones lo convierten en una opción sólida si estás dentro del ecosistema de Apple, pero también si no lo estás, ya que tiene versión web y aplicación para Android.

El servicio de música en streaming de Apple no ha parado de mejorar en las últimas semanas y, de hecho, se ha renovado por completo en iOS 26 con la inclusión de diferentes funciones que lo mejoran como el AutoMix o cambios de diseño tanto dentro como fuera de la aplicación. Y seguirá mejorando, ya que en iOS 26.1, versión que por el momento está en fase beta, se ha añadido una novedad muy interesante.

Pasar entre canciones será más fácil que nunca en iOS 26.1

Esta novedad me hace especial ilusión porque habiendo sido suscriptor de Spotify durante años, es uno de los detalles que más hecho de menos. De hecho, he instalado la beta de iOS 26.1 en mi iPhone secundario solo para probar la novedad que llegará cuando la versión sea oficial. Me refiero a la posibilidad de pasar entre canciones con swipes a izquierda o derecha tanto en el reproductor a pantalla completa como en el mini reproductor de la parte inferior.

Su funcionamiento es tal y como te estás imaginando: si el reproductor está minimizado, al hacer swipes encima se pasará entre canciones. Si lo haces hacia la izquierda, se reproducirá la canción anterior y si lo haces hacia la derecha, la siguiente. En el caso del reproductor a pantalla completa, sirve tanto si lo haces en las carátulas de los álbumes como en el título de las canciones.

Esta función, aunque sencilla, mejora notablemente la experiencia de uso, ya que hace que el control de la música sea mucho más fluido y natural. Apple Music sigue apostando por pequeños detalles que marcan la diferencia y que acercan su experiencia a la que muchos usuarios valoran de otros servicios como Spotify.

Con cada actualización, Apple Music demuestra que no se conforma y que quiere ofrecer la mejor experiencia posible a sus usuarios. El añadido de gestos como este no solo agiliza la navegación, sino que refuerza la sensación de que todo está pensado al detalle. Una muestra más de cómo Apple cuida su software tanto como su hardware.