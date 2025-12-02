Apple Music lanza el Replay 2025, la alternativa al Wrapped 2025 de Spotify

El Wrapped de Spotify es uno de los eventos del año para los suscriptores y para quienes usan la plataforma sin pagar, pero Apple Music también tiene su propia versión: el Replay. Aunque desde hace algunos meses es una experiencia mensual, su edición anual, donde puedes ver tus datos musicales del año, ya está disponible.

Al contrario de lo que ocurre en Spotify, el Replay 2025 de Apple Music solo se podrá disfrutar si eres suscriptor. Este resumen anual se puede consultar directamente en la app, donde aparece como destacado al entrar. Dentro de esta experiencia puedes ver no solo a quién has escuchado más a lo largo del año, también puedes hacerlo por meses.

Así puedes disfrutar del Apple Music Replay 2025

Para acceder al Apple Music Replay 2025, basta con entrar en la app Música desde un iPhone, iPad o Mac y dirigirse a la sección Inicio, donde aparecerá en la parte superior. Si no está visible, puedes desplazarte hacia abajo para encontrar no solo el Replay del año, sino también la lista con tus canciones más escuchadas, una lista global con lo que más has reproducido desde que usas el servicio y los recopilatorios de años anteriores.

Dentro del Replay 2025 podrás ver datos detallados de tu actividad en Apple Music, como los minutos escuchados, los artistas más reproducidos o las canciones que más han sonado durante el año. Además, incluye las listas de reproducción más usadas, los álbumes más presentes y las emisoras de radio personalizadas que han formado parte de tu rutina musical.

Por supuesto, el resumen anual se muestra en un carrusel de stories, similar al de Instagram, culminando en una vista general que puedes compartir en redes sociales en forma de imagen. En ella aparecerán tus tres artistas, canciones y álbumes más escuchados, además de los minutos totales reproducidos.

El Replay 2025 de Apple Music refuerza la idea de que escuchar música también es una forma de construir memoria. Esta experiencia anual permite revisar cómo has vivido el año a través de tus canciones favoritas, recordar momentos ligados a ciertos temas y descubrir patrones que quizá no habías percibido. Una mirada personal a tu propio viaje musical.