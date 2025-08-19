Apple podría cambiar completamente de estrategia y no lanzar el iPhone 18 en 2026

Apple se estaría preparando para dar un cambio histórico en la estrategia de marketing que sigue desde hace muchos años: lanzar todos los iPhone en septiembre. Según un reciente informe de ETNews, la compañía no lanzaría el iPhone 18 en 2026, sino que lo retrasaría a la primavera del año siguiente, separando así los lanzamientos de la gama base y la Pro.

Según el informe, en Cupertino habrían empezado a avisar a los proveedores de que planean no lanzar el iPhone 18 en septiembre del año que viene. En su lugar, lo presentarían junto al iPhone 18e en marzo de 2027, mientras que los modelos Pro y el supuesto iPhone plegable verían la luz en septiembre, como siempre. Con este aviso, la compañía pretende alertar a los fabricantes de componentes.

Una estrategia que ya hemos visto en la competencia

Si esto se materializa, el iPhone 18 no estará entre las opciones cuando Apple presente la serie iPhone 18 en septiembre de 2026, por lo que quienes quieran hacerse con él deberán esperar seis meses. Este cambio parece estar ligado al lanzamiento del iPhone Fold, previsto para septiembre de 2026.

Con esta nueva estrategia, Apple dividiría el lanzamiento de las dos gamas de una misma serie en dos fases: la gama Pro llegaría durante la segunda mitad del año, mientras que la estándar se lanzaría en la primera mitad del año siguiente. Y esto podría haber empezado ya, pues el iPhone 16e se lanzó el pasado mes de febrero.

Es posible que esta estrategia responda también al objetivo de potenciar las ventas y mantener beneficios en dos épocas distintas del año. Actualmente, las ventas de nuevos iPhone se concentran en la segunda mitad, por lo que al separar los lanzamientos en dos fases, Apple conseguiría repartir el impacto en el mercado.

De cumplirse este rumor, que ya proviene de tres fuentes diferentes, la serie iPhone 17 sería la última en lanzarse por completo durante septiembre. Estaría formada por el iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. El iPhone 17e, por su parte, se presentaría en febrero o marzo del año que viene.

Así, en 2027, la gama iPhone podría estar compuesta por un total de seis modelos: iPhone 18e, iPhone 18, iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el iPhone plegable.