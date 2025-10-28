Apple podría estar a punto de lanzar cuatro nuevas apps profesionales para el iPad

En las últimas semanas, el iPad ha ganado el protagonismo que no tenía y que los usuarios deseaban que tuviera. En primer lugar, Apple incluyó en iPadOS 26 algunas de las funciones más demandadas, como una gestión de ventanas similar a la de macOS, una nueva barra de menús o actividades en segundo plano. Sin embargo, eso no es lo único que recibirá el iPad.

El desarrollador y colaborador del medio MacRumors, Aaron Perris, ha hallado cuatro nuevas identificaciones en el App Store pertenecientes a aplicaciones que podrían llegar muy pronto al iPad y que, por el momento, solo están disponibles en el Mac: Pixelmator Pro, Compressor, Motion y MainStage.

Estas son las cuatro nuevas aplicaciones que podrían llegar pronto al iPad

Estas cuatro aplicaciones mencionadas únicamente están disponibles en el Mac, ya que requieren un alto rendimiento y potencia. Algo que los iPad Pro y Air ya ofrecen, dado que ambos modelos cuentan con procesadores de la serie M, al igual que los Mac. En primer lugar, Pixelmator Pro quizá te suene porque es un editor de fotos que Apple adquirió el año pasado, y del que no se habían tenido noticias desde entonces. La compra por parte de Apple podría haber estado encaminada a llevar la app al iPad.

En segundo lugar, Compressor es una herramienta que permite comprimir archivos de audio y vídeo. Por otro lado, Motion es una aplicación que permite crear títulos 3D y animaciones para vídeos. Ambas herramientas están ligadas a Final Cut Pro, el editor de vídeo profesional de Apple que se lanzó también para el iPad hace un par de años. Tiene todo el sentido del mundo que lleguen dichas herramientas también a la tableta.

Por último, MainStage es una aplicación vinculada a Logic Pro, el editor de audio de Apple que se lanzó junto a Final Cut Pro para el iPad, y que permite controlar el rendimiento en directos. Final Cut Pro y Logic Pro se pueden comprar en el Mac mediante un único pago, pero en el iPad su modelo es por suscripción anual o mensual. Por ello, las nuevas aplicaciones podrían seguir un sistema similar.

No está claro cuándo se lanzarán estas nuevas aplicaciones o si finalmente lo harán, pero en noviembre se celebra un evento relacionado con Final Cut Pro, por lo que podría ser un gran momento para realizar un anuncio de este tipo.