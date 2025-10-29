Apple prepara una gran transición hacia las pantalla OLED: iPad mini, iPad Air y MacBook se verán beneficiados

Una de las mejores pantallas que Apple vende en la actualidad es la del iPad Pro M5. La compañía lanzó por primera vez la tecnología tándem OLED el año pasado y demostró de lo que es capaz. Según un nuevo reporte de Mark Gurman desde Bloomberg, la firma de Cupertino estaría trabajando en una transición para llevar los paneles OLED a tres de sus otros dispositivos: el iPad mini, el iPad Air y el MacBook.

Hasta ahora no teníamos información al respecto sobre los dos primeros, pero sí sobre el MacBook en su versión Pro. Aunque el dispositivo se acaba de renovar con el chip M5, Apple estaría preparando una actualización más profunda a finales del año que viene o principios de 2027, la cual incluiría un panel OLED táctil, así como un cambio de diseño que lo haría mucho más fino, con el objetivo de parecerse al modelo Air en ese aspecto.

Apple quiere que más Mac y iPad tengan panel OLED

Según Mark Gurman, Apple está probando versiones del MacBook Air, el iPad Air y el iPad mini con panel OLED. Dicha tecnología ya la usa en otros dispositivos como el iPhone, el iPad Pro o el Apple Watch, y planea incorporarla en el futuro MacBook Pro con chip M6. Sin embargo, no es algo que pueda llegar a corto plazo: según el analista, se trata de una transición progresiva.

De hecho, Gurman no cree que podamos ver un MacBook Air con panel OLED antes de 2028, año en el que podríamos conocer el segundo iPhone plegable de la compañía, que tendría un formato tipo Flip. El primero de los tres que podríamos ver sería el iPad mini, un modelo con el que Apple también está probando una versión resistente al agua.

Este nuevo diseño, que haría resistente al agua al iPad mini, sería algo diferente al que utiliza el iPhone, que emplea adhesivos para evitar daños. Según Gurman, como parte del impulso que Apple quiere darle al iPad mini, la compañía usaría un nuevo sistema de altavoces basado en tecnología de vibraciones, un cambio que permitiría eliminar los orificios por donde podría entrar el agua.

En el caso del iPad mini, lo veríamos como pronto en 2026, aunque con un incremento de 100 dólares en su precio, algo que también ocurriría con el iPad Air, del que todavía no hay fechas exactas de lanzamiento. Con esta transición, Apple mejoraría muchos de sus productos, pero el que podría verse más beneficiado sería el iPad mini, ya que siempre ha sido el modelo que menos ha atraído a los consumidores, pese a ser uno de los más cómodos y potentes.