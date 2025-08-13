Apple responde a las acusaciones de Elon Musk de no promocionar Grok en el App Store

Recientemente, Elon Musk recurrió a X para acusar a Apple de no dar visibilidad ni a su red social ni a Grok en el App Store. Según él, la compañía favorece de forma injusta a ChatGPT, lo que le llevó a anunciar que xAI emprendería “acciones legales inmediatas” contra la empresa de Cupertino.

Apple respondió a dichas acusaciones a través de Bloomberg, defendiendo que sus recomendaciones se basan en criterios objetivos y en garantizar un descubrimiento seguro para los usuarios. La compañía subrayó que colabora con numerosos desarrolladores para aumentar la visibilidad de aplicaciones en categorías en rápida evolución, negando cualquier trato de favor hacia OpenAI o ChatGPT.

Apple responde y apunta a la seguridad como criterio clave

Apple explicó en una entrevista con Bloomberg que su meta es “ofrecer un descubrimiento seguro para los usuarios y oportunidades valiosas para los desarrolladores, colaborando con muchos para aumentar la visibilidad en categorías en rápida evolución”. Se trata de criterios editoriales orientados a la seguridad y fiabilidad.

Musk expresó su frustración porque, pese a que la app X lideró la categoría de Noticias, no fue destacada en el App Store. Además, pese a que Grok 4 ha lanzado nuevas funciones y es gratuito, solo alcanzó el quinto lugar general y el segundo en Productividad.

Musk afirmó que la constante promoción de ChatGPT por parte de Apple hace “imposible que cualquier otra empresa de IA, salvo OpenAI, llegue al número 1 en el App Store”. Sin embargo, su propia app Grok negó esta afirmación, citando ejemplos de otras IA que lo consiguieron este año.

Aplicaciones como DeepSeek y Perplexity alcanzaron el primer lugar en 2025 en ciertos mercados, y Grok habría logrado también esa posición después del lanzamiento de Grok‑3. Estas evidencias contradicen el argumento de Musk sobre un supuesto bloqueo anticompetitivo por parte de Apple.

A pesar de la promesa de “acciones legales inmediatas” por parte de xAI, no se ha presentado ninguna demanda hasta ahora. La retórica de Apple sobre “seguridad” podría, además, ser una alusión indirecta a recientes polémicas de Grok, como hitler o chatbots sexualizados, que podrían obstaculizar su visibilidad en la tienda de apps de Apple.