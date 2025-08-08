Apple rompe con años de costumbre en la app Cámara de iOS 26, pero hay una solución

En la última beta de iOS 26 que Apple ha lanzado, se ha introducido un nuevo ajuste que permite cambiar el comportamiento de la app Cámara. La nueva versión del sistema operativo traerá una forma distinta de navegar por esta aplicación, rompiendo con la memoria muscular que hemos desarrollado durante años.

Aunque el rediseño de la app resulta muy atractivo y minimalista, el cambio en la forma de navegar por ella no ha convencido a muchos beta testers. Tras años de un gesto ya interiorizado, Apple ha apostado por una navegación completamente inversa entre los modos de cámara.

Un cambio que, afortunadamente, se puede revertir

Durante más de una década, cambiar entre los modos de cámara —foto, vídeo, panorámica…— era un gesto que teníamos grabado en los dedos: deslizabas hacia la izquierda y avanzabas al siguiente modo, como si giraras un dial físico. Intuitivo, lógico, natural. Pero con iOS 26, Apple le ha dado la vuelta por completo.

Ahora, al deslizar hacia la izquierda, no “giras” el dial, sino que empujas el cristal hacia donde está el modo que quieres. Bajo el nuevo lenguaje Liquid Glass, todo responde como si fuera una lupa translúcida: lo tocas, lo arrastras y lo mueves. Tiene sentido dentro del nuevo diseño, pero sí, rompe por completo con la memoria muscular de toda una generación de usuarios.

El problema es que este cambio va en contra de años de memoria muscular, no solo en iOS, sino en toda la navegación digital. Nuestro cerebro ya tiene interiorizado que, si algo está a la izquierda, hay que deslizar a la derecha para llegar. Fue la propia Apple quien fijó esa lógica en 2007, cuando reinventó el scroll con el primer iPhone.

Afortunadamente, iOS 26 llegará con una opción para revertir este cambio dentro de los Ajustes. Para volver a los gestos de deslizamiento clásicos, se tienen que seguir los siguientes pasos:

Abrimos la aplicación de Ajustes en nuestro iPhone.

Entramos en la sección Cámara.

Abajo del todo, activamos Classic Mode Switching.

Aunque con la inclusión de este nuevo ajuste Apple está reconociendo que quizá este cambio no es del todo acertado, que venga desactivado de forma predeterminada quiere decir que la compañía apuesta por la nueva forma en la que se navega por los modos de la app Cámara para la versión oficial de iOS 26.