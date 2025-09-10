Ni Apple ni Samsung: esta es la marca de móviles "prémium" que más crece en todo el mundo

Si pensabas que el mercado de los móviles de gama alta era un juego de dos, Samsung y Apple, te equivocabas. Un nuevo jugador ha aparecido en primera plana, y no es otro que Google, que según un nuevo informe Counterpoint Research, se ha convertido en la marca de móviles "prémium" que más rápido está creciendo en todo el mundo.

Los Google Pixel se venden mejor que nunca

Según datos de la consultora Counterpoint Research, el mercado de smartphones de gama alta ha crecido un 8% en la primera mitad de 2025, en comparación con el año pasado. Y dentro de este crecimiento, la historia de éxito más grande es la de Google Pixel.

Aunque Apple sigue dominando el mercado con un 62% de la cuota, y Samsung se mantiene en segundo lugar con un 20%, Google ha logrado un crecimiento interanual de sus envíos del 105% en la primera mitad de 2025, una cifra que, según el informe, lo convierte en la marca de móviles de gama alta que más rápido está creciendo en todo el mundo.

Este crecimiento, sin duda, se debe a varios factores clave: el buen rendimiento de la serie Pixel 9, la expansión a nuevos mercados y una estrategia de marketing más agresiva.

Un puesto en el Top 5

Después de años buscando su lugar, Google ha logrado hacerse un hueco entre las cinco marcas de smartphones de gama alta más grandes del mundo. Aunque su cuota de mercado es aún mucho menor que la de sus rivales, este logro no es algo menor.

El éxito de Google se debe a que ha sabido diferenciarse, enfocando su estrategia en la inteligencia artificial y una experiencia de software limpia, en lugar de centrarse únicamente en las especificaciones del hardware. Esto ha hecho que la confianza de los consumidores en los dispositivos Pixel haya crecido notablemente.

En un mercado tan competitivo, la capacidad de diferenciarse es clave. Google ha demostrado que se puede ganar a los gigantes de la industria no solo con especificaciones, sino también con una visión clara de lo que el futuro de la tecnología móvil debe ser.