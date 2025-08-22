Apple TV+ sufre una subida importante en su suscripción mensual en Estados Unidos: ¿pasará lo mismo en España?

Apple ha confirmado que el precio de Apple TV+ sube en Estados Unidos y en algunos mercados internacionales que todavía no se han confirmaedo. Desde ayer, la suscripción mensual pasa de 9,99 a 12,99 dólares. Los actuales suscriptores notarán el incremento 30 días después de la próxima fecha de renovación de su plan.

La compañía ha aclarado que el precio de la suscripción anual y del paquete Apple One se mantiene sin cambios. En un comunicado proporcionado a 9to5mac, Apple destacó que su servicio de streaming “ha expandido enormemente su biblioteca de originales” y que Apple One sigue siendo “la forma más sencilla de disfrutar todos los servicios de Apple al mejor precio”.

Un servicio que sigue creciendo

Apple subrayó que un único plan de Apple TV+ puede compartirse con hasta seis personas mediante En Familia, manteniendo así su atractivo frente a competidores que limitan las cuentas compartidas como Netflix o Disney+. La compañía también recordó que su plataforma cuenta con una única tarifa, con calidad 4K HDR y Audio Espacial, y totalmente libre de anuncios.

Aunque Apple no comparte cifras oficiales de suscriptores, la compañía presume de un crecimiento sólido de su división servicios. En la última presentación de sus resultados financieros, aseguró que la audiencia de Apple TV+ aumentó “a doble dígito” interanual. Series como Severance han disparado su popularidad, alcanzando el quinto puesto en el ranking Nielsen en EE.UU.

Además, Apple TV+ vive un gran momento en cuanto a reconocimiento. Producciones como Severance y The Studio lideran las nominaciones a los Premios Emmy 2025, con los resultados previstos para el próximo 15 de septiembre. Estos éxitos refuerzan la estrategia de Apple de apostar por producciones originales de alta calidad.

De cara a lo que resta de 2025, Apple ha preparado estrenos semanales de gran peso. Entre ellos, destacan la cuarta temporada de The Morning Show el 17 de septiembre, el regreso de Slow Horses el 24 y Pluribus, la nueva serie del creador de Breaking Bad, el 7 de noviembre.