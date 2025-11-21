Apple trabaja en una nueva estrategia de mercado con MacBook, iPhone e iPad más económicos para 2026

Todo apunta a que Apple tiene una nueva estrategia para conquistar el mercado que podría consolidarse en 2026 con el lanzamiento de modelos de iPhone, iPad y MacBook más económicos, siendo este último el gran protagonista, ya que tanto el iPhone como el iPad ya cuentan con versiones de entrada gracias al iPhone 16e y al iPad 2025.

Lo realmente interesante será la llegada del nuevo MacBook de entrada, cuyo precio no superaría los 900 dólares. Tendría algunas carencias, pero sería perfecto para un gran número de usuarios que utilizan su ordenador para tareas del día a día, navegar por Internet o consumir contenido.

La llegada de un MacBook más económico consolidaría una tendencia de los últimos años

Según un nuevo reporte de Jeff Pu, analista de GF Securities, Apple lanzará el año que viene un iPhone 17e, que destacará por tener un diseño parecido al del iPhone 15; un iPad de duodécima generación que sustituirá al actual modelo de entrada; y un nuevo MacBook más económico que destacaría por incorporar un procesador de la serie A, es decir, un chip propio de iPhone.

Todo apunta a que este nuevo MacBook usaría el procesador A18 Pro, el mismo que montan los iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max. Este chip es tan potente como algunos procesadores de la serie M presentes en los Mac o los iPad Pro, por lo que no habría problemas de rendimiento. Además, para atraer a su público objetivo, llegaría en colores como plata, azul, rosa o amarillo, siguiendo la línea del iPad 2025.

Por otro lado, Pu también confirma que Apple cambiará el calendario de lanzamiento de los iPhone y, en lugar de presentar todos los modelos en septiembre, revelará primero los modelos Pro y más adelante el resto. Esto le permitiría tener dos momentos de grandes ventas. En septiembre de 2026 presentaría los iPhone 18 Pro y el iPhone plegable, mientras que a principios de 2027 llegarían el iPhone 17e, el iPhone 18 y el iPhone Air 2.

La llegada de un MacBook más económico no haría otra cosa que consolidar una tendencia que Apple ha seguido en los últimos años. Ya contamos con un iPhone y un iPad de entrada y, si se confirma, pronto tendríamos también un MacBook de este tipo. De esta forma, Apple podría llegar a muchos más usuarios y generar mayores beneficios. Veremos si no se recortan demasiadas especificaciones y cuál es su éxito si finalmente acaba lanzándose.