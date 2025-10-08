Apple trae de vuelta a los Underdogs para lanzarle un dardo a Windows en su nuevo anuncio

Apple ha publicado un nuevo anuncio en su canal de YouTube que tiene como protagonistas a los míticos Underdogs, un grupo que ya ha participado en otros anuncios de la compañía. Esta vez regresan para dejarle un recado a Microsoft, ya que ironizan sobre los ordenadores Windows y el suceso conocido como la "Pantalla azul de la muerte” tras una actualización de seguridad.

En el anuncio se muestran varios productos de Apple y las funciones que todos los usuarios pueden aprovechar, pero también aparece un producto de Windows, algo que es extraño en los spots de la compañía, pero en esta ocasión, es por un buen propósito.

La pantalla azul de la muerte es la invitada en el nuevo anuncio de los Underdogs

Apple ha vuelto a hacerlo. En su nuevo cortometraje, vemos cómo el equipo de “The Underdogs” se reúne para preparar la presentación de su idea de negocio en una feria comercial llamada Container Con. Todo parece ir sobre ruedas… hasta que descubren que no están solos: su competencia es prácticamente idéntica, incluso físicamente. Y claro, la tensión se dispara. Su objetivo es claro: vender sus productos y destacar entre todos.

Durante el vídeo, Apple aprovecha para mostrar cómo sus dispositivos pueden ser aliados en cualquier entorno laboral: el iPhone, el Apple Watch y hasta Apple Intelligence, que aparece en acción creando un emoji personalizado para un mensaje. Pero llega el giro: la competencia sorprende con una presentación espectacular… hasta que ocurre lo peor —la temida “pantalla azul de la muerte”—. Caos absoluto.

Mientras tanto, el equipo de The Underdogs respira tranquilo: ellos confían en macOS, en su estabilidad y en sus capas de seguridad —incluso a nivel de kernel—. Porque, como bien dicen, “no hay seguridad como la de Mac”. Un corto que mezcla humor, ingenio y ese mensaje tan Apple de que el ecosistema lo es todo. Te invito a verlo y sacar tus propias conclusiones.

Vale, sabemos que ningún sistema es 100 % infalible. Siempre puede aparecer alguna vulnerabilidad. Pero el mensaje de fondo en este anuncio es clarísimo: Apple quiere convencerte de dar el salto a macOS… y, a partir de ahí, dejarte atrapado —felizmente— en su ecosistema. Y es que cualquiera que haya empezado con un iPhone o un Mac sabe que volver atrás es casi imposible.

En el corto, el equipo de “The Underdogs”, junto a su grupo de seguridad, decide echar una mano a sus rivales después del desastre. Un gesto que, curiosamente, termina ayudándolos a alcanzar su propio objetivo. Pero lo más curioso es cómo Apple cierra este anuncio: con un toque de humor muy bien medido, usando ese marketing elegante que la caracteriza… pero esta vez, riéndose un poco de todo.