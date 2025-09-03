El Apple Vision Air podría llegar pronto con menos peso y su precio recortado

Aunque el Apple Vision Pro fue una auténtica revolución por toda la tecnología que incorporaba, no se lanzó para ser un producto mainstream. Su alto precio supuso una gran barrera para muchos y su limitada expansión, otra. Sin embargo, se presentó para introducirse en el mercado y avisar de que existía una nueva gama dentro del catálogo. Y, después del Apple Vision Pro, llegan los siguientes pasos.

Pese a que parece que este año Apple lanzará una nueva generación de su ordenador espacial con un chip renovado y una correa que lo haga menos pesado, la compañía también prepara un Vision Air, que saldría en unos años con menos peso y a un precio más accesible. Así lo ha afirmado el analista Ming-Chi Kuo en uno de sus últimos informes, citando fuentes dentro de la cadena de suministro.

Una versión del Vision Pro que podría funcionar

Según ha indicado el analista, espera que el Apple Vision Air, que es como podría llamarse la nueva versión del Vision Pro prevista para 2027, sea hasta un 40 % más ligero que el Vision Pro. Gracias al uso de otros materiales, se solventaría una de las mayores quejas de los usuarios que poseen una unidad del ordenador espacial de la compañía.

Hay que tener en cuenta que el Apple Vision Pro pesa unos 600 gramos y tiene un precio de 3.499 dólares, lo que se traduce en 3.999 euros. Si Kuo está en lo cierto, el Apple Vision Air podría pesar entre 360 y 390 gramos y costar 1.749 dólares, es decir, 1.999 euros. Un precio que seguiría siendo elevado, pero que no superaría la barrera psicológica de los 2.000 euros en España.

Gracias a estos cambios, Kuo considera que este modelo podría tener el éxito que no está logrando el Apple Vision Pro. Según el analista, el Apple Vision Air alcanzaría el millón de unidades vendidas en 2027, una demanda que contrasta con las 400.000 unidades de la primera generación del Vision Pro.

Es lógico pensar que lo que Apple busca es contar con una gama de productos Vision, con un modelo para cada tipo de usuario y bolsillo. La gama Air es una de las más populares de la compañía, con ejemplos como el iPad Air, preferido por muchos frente al Pro, o el MacBook Air, que es el portátil más vendido del mercado.