Una de las apps nativas más populares de Apple comenzará a mostrar anuncios en 2026

Apple empezó a mostrar anuncios en el App Store hace algunos meses con el fin de aumentar beneficios y de dar visibilidad a aquellos desarrolladores que quieran impulsar su app. Dichos anuncios aparecen tanto en la sección Hoy como en los resultados de búsqueda, que son los más efectivos porque aparecen por encima de lo que estás buscando.

Y algo parecido quiere empezar a hacer en otra de sus aplicaciones nativas más usadas: Apple Maps. Según ha indicado el analista Mark Gurman en la última entrega de su newsletter Power On, la firma de Cupertino tiene en mente empezar a incluir anuncios en los resultados de búsqueda de Mapas a partir de 2026, con el objetivo de añadir más publicidad en sus apps.

Apple quiere seguir incluyendo publicidad en sus aplicaciones

Según el reporte, los esfuerzos por continuar integrando publicidad en algunas apps de iOS están ganando mucha tracción y la próxima app afectada podría ser Mapas en algún momento del año que viene. Gracias a este nuevo sistema publicitario que lanzará Apple, los negocios podrán pagar para tener presencia en los resultados de búsqueda que realicen los usuarios.

El funcionamiento para aquellos negocios que quieran usar el sistema de anuncios que tendrá Apple Maps será parecido al del App Store, donde los desarrolladores pueden elegir palabras clave y así aparecer en los resultados de búsqueda de aplicaciones similares o que estén relacionadas. Eso sí, al contrario de lo que ocurre con el App Store, los anuncios no aparecerán en la página principal de Mapas, al menos al principio.

Además, según indica Gurman, Apple también hará uso de la inteligencia artificial para que todos los resultados sean útiles para los usuarios, siendo la interfaz mucho mejor que la que utiliza Google Maps. Aunque se está trabajando en que no tenga un gran impacto para el usuario, Gurman cree que el mayor riesgo que corre Apple es que este empiece a ver los servicios de la compañía como una gran valla publicitaria, algo que está empezando a ocurrir poco a poco.

Apple Maps siempre fue uno de los servicios potenciales en los que Apple podría empezar a incluir publicidad. De hecho, sonó junto al App Store en su momento, pero la compañía solo empezó a incluir anuncios en su tienda de aplicaciones. Será el tiempo el que dirá si se ha equivocado o no y si los usuarios lo verán con buenos ojos. Mostrando anuncios en algunas de sus aplicaciones, la compañía puede compensar otros movimientos como la adquisición de los derechos de la F1 en Estados Unidos o la posible comprar de Warner Bros al mismo tiempo que los desarrolladores y negocios puede aumentar su presencia en el App Store o Apple Maps.