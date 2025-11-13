Así funciona la técnica que permite crear carne vegetal a partir de harina de girasol

En respuesta a la creciente demanda de los consumidores por opciones de alimentos sostenibles y de origen vegetal, un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de Alimentos (ITAL) y de la Universidad de Campinas (UNICAMP) en São Paulo (Brasil) junto con la colaboración con otro grupo de investigadores del Instituto Fraunhofer IVV de Alemania han desarrollado un nuevo tipo de alimento elaborado con harina de girasol que puede servir como sustituto de la carne.

Este nuevo proceso ayudará a resolver dos de los grandes desafíos que enfrenta la industria alimentaria: reducir la dependencia de la soja (el ingrediente más común en las alternativas vegetales a la carne) y aprovechar los residuos agrícolas derivados del procesado del girasol, cuyo destino habitual ha sido hasta ahora la alimentación animal.

Otra de sus ventajas es que el cultivo de girasol requiere menos agua, menos fertilizantes y genera un menor impacto ambiental que otras fuentes proteicas vegetales. Además, su harina contiene entre un 30 % y un 40 % de proteínas, lo que la convierte en una opción especialmente atractiva desde el punto de vista nutricional.

De residuo a alimento proteico: así nace la carne vegetal de girasol

Los investigadores prepararon dos variantes de esta alternativa vegetal:una elaborada con harina de granos de girasol tostados y otra a partir de proteína de girasol texturizada. Ambas formulaciones se enriquecieron con tomate en polvo, especias y una mezcla de aceites de girasol, oliva y lino para mejorar tanto el sabor como el perfil nutricional.

Tras dar forma a las mezclas en pequeñas hamburguesas y hornearlas, el equipo realizó varias pruebas para evaluar textura, sabor y composición. Los resultados mostraron que la versión elaborada con proteína de girasol texturizada ofrecía una consistencia más lograda, un mayor contenido proteico y una concentración superior de grasas saludables, como los ácidos grasos monoinsaturados.

Esquema del proceso de creación de la carne de girasol Science Daily

El resultado es una matriz vegetal capaz de convertirse en tiras, filetes, trozos o carne picada con una consistencia sorprendentemente similar a la cárnica. El estudio señala que la combinación de extrusión y fermentación aumenta la digestibilidad, mejora el aroma natural y genera una textura más firme y convincente que otros productos vegetales del mercado.

Pese a estos resultados prometedores, que apuntan a un avance científico de gran impacto, aún quedan obstáculos importantes: escalar la producción sin perder calidad, estabilizar el sabor, corregir el color oscuro característico de la harina de girasol y adaptarse a las normativas alimentarias de cada país. Son retos que indican que todavía queda recorrido antes de alcanzar un producto final plenamente optimizado y atractivo para el consumidor.

Aun así, transformar un residuo como la harina de girasol en una alternativa convincente a la carne no es solo una innovación culinaria, sino también un paso decisivo hacia un sistema alimentario menos dependiente de grandes monocultivos y mucho más respetuoso con el planeta.