10 Gb en Movistar
Así es el nuevo router de Movistar con Wi-Fi 7 para alcanzar los 10 Gbps
Se ha filtrado el futuro router Smart WiFi 7 de Movistar. No solo será mucho más rápido que los actuales, sino también estable y capaz de llegar a todos los rincones del hogar
La velocidad de fibra de Movistar se disparará gracias a su futuro router Smart Wi-Fi 7. Todavía no se ha anunciado, pero ya se ha filtrado por el medio Banda Ancha. Mediante él, los clientes de la operadora podrán disfrutar de conexiones de hasta 10 Gbps en casa, lo más rápido que jamás ha ofrecido la operadora de Telefónica, y que anunció para 2025 en el MWC 2025.
Será capaz de ello porque resultará compatible con Wi-Fi 7, el estándar Wi-Fi más avanzado, lo que implica que es el más rápido, seguro y estable. Mediante él, las conexiones no solo serán mejores, sino que también podrás tener más dispositivos conectados al router. Según las filtraciones, carecerá de banda de 6 Hz, pero, pese a ello, supondrá un importante avance respecto a la conectividad actual.
Así se beneficiarán los clientes
Su diseño mantiene el formato vertical habitual, pero con un aspecto más moderno. En la parte trasera incluirá cuatro conexiones Ethernet(por cable), una de ellas especialmente rápida (10 Gbps), pensada para quienes necesiten aprovechar todo el ancho de banda en un ordenador o consola. También integrará los clásicos indicadores LED y un soporte desmontable, pensado para colocarlo en cualquier rincón de la casa.
A nivel inalámbrico, carece de la banda de 6 Hz, pero será capaz de alcanzar velocidades combinadas de más de 7 Gbps. Esto se traduce en una mejor experiencia en cualquier tarea o actividad, ya sea buscando en Internet, viendo películas en streaming, jugando online, conectándote por videollamada o descargando archivos. Además, la señal será notablemente más estable, incluso en hogares grandes o con varios pisos.
El equipo volverá a fabricarse en dos modelos de la mano de Askey y MitraStar. Son los mismos proveedores que los modelos actuales, lo que garantiza compatibilidad y continuidad en el servicio técnico. Por otro lado, es posible que Movistar lo incluya en sus tarifas de Fibra Premium o miMovistar de mayor velocidad, aunque todavía no se ha confirmado ni la fecha exacta ni si tendrá coste adicional.
Mediante el nuevo router, Movistar ofrecerá a sus clientes una conectividad más rápida, fluida y preparada para los próximos años. De este modo, la gran M se prepara para dar el salto al Wi-Fi 7 y sus 10 Gbps, un estándar y velocidad que ya ofrecen otros competidores, como Orange o DIGI, pero al que la marca de Telefónica todavía no ha dado el salto.
