Así sería Health+, el servicio basado en IA y centrado en la salud que Apple lanzaría pronto

La división de Servicios de Apple es la que más está creciendo con diferencia en las últimas semanas. Sin embargo, parece que la compañía quiere que lo haga aún más con la introducción de nuevos planes de suscripción, como Apple Creator Studio —que ofrecería aplicaciones profesionales para el iPad— o uno centrado en la salud llamado Health+.

Según ha publicado Mark Gurman en la más reciente entrega de su newsletter semanal Power On, Apple estaría planeando el lanzamiento de Health+, un nuevo servicio por suscripción basado en inteligencia artificial y enfocado en la salud. Este se lanzaría el próximo año, coincidiendo con la llegada de novedades en ese campo, como la nueva versión de Siri respaldada por Google Gemini o las funciones de iOS 27.

El objetivo de dejar huella en la salud de las personas, hecho realidad

La actual app Salud del iPhone y del iPad sería el epicentro de Health+. En estos momentos incluye datos básicos como la actividad, la frecuencia cardíaca o la calidad del sueño, que se ha renovado en watchOS 26. Con el nuevo servicio, se incorporará inteligencia artificial y un chatbot que ayudará a los usuarios no solo a comprender sus datos, sino también a saber cómo actuar y a recibir recomendaciones personalizadas.

Además, Health+ incluiría vídeos de expertos que abordarían temas relacionados con la salud, el sueño o la nutrición. Algo similar a lo que ocurre con Fitness+, el servicio en el que Apple ofrece vídeos con sesiones de distintos entrenamientos como fuerza, core, meditación o incluso baile. Estos vídeos se complementarían con la IA y en ningún caso serían sustitutos de un médico, algo que Apple dejaría muy claro.

No obstante, para el lanzamiento de Health+, Apple quiere hacer las cosas bien. Antes de ello, lanzará la nueva versión de Siri en iOS 26.4, que incorporará una herramienta de búsqueda y utilizará Google Gemini con el objetivo de comprender mejor las peticiones del usuario y ejecutar acciones mediante los modelos de Apple Foundation. Después, se integrará el chatbot con IA en la app Salud.

Sea como fuere, todo apunta a que 2026 será el año en el que Apple entre de lleno en el mercado de la inteligencia artificial tras años de retrasos. Si los rumores se cumplen, veremos la versión de Siri prometida el año pasado potenciada por Google Gemini, nuevas funciones de Apple Intelligence y un servicio enfocado en la app Salud.