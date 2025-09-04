Así son las nuevas aspiradoras escoba de Dreame: V30 y V20 Pro debutan en IFA 2025

Berlín vuelve a ser -un año más- el gran escaparate mundial de la tecnología gracias a la feria IFA 2025, y una de las marcas que más miradas acapara este año es Dreame. Entre otras novedades, la compañía especializada en dispositivos para el hogar inteligente ha presentado dos nuevas aspiradoras escoba:Dreame V30 y Dreame V20 Pro.

Una ayuda extra para esquinas y bordes

Uno de los avances más llamativos de estos dispositivos es el brazo robótico GapFree con IA, capaz de desplegarse de forma automática al detectar paredes o muebles. De esta manera, limpia con precisión incluso en los bordes y esquinas, reduciendo la distancia hasta los 0 mm. En la práctica, significa que tanto el polvo como las migas o los pelos que suelen acumularse en los rodapiés se aspiran a la primera, sin necesidad de dar varias pasadas.

A ese sistema se suma el TangleCut Dual Scraper, un mecanismo de doble rascador que corta el pelo mientras se aspira. Con ello, el rodillo se mantiene siempre limpio, evitando uno de los trabajos más tediosos de cualquier proceso de aspirado: tener que desenredar cabellos a mano tras cada uso.

Potencia y autonomía para toda la casa

Las V30 y V20 Pro no se quedan en los detalles. Ofrecen hasta 330 AW de potencia de succión en el caso del V30, mientras que el V20 Pro tiene210 AW, cifras más que suficientes para enfrentarse a todo tipo de superficies. Además, cuentan con baterías extraíbles de 3.200 mAh que alcanzan los 90 minutos de autonomía, permitiendo cubrir hasta 270 m² con una sola carga en el modelo superior.

El sistema CelesTect también es interesante: detecta la suciedad y ajusta la potencia en tiempo real, mostrando los resultados en la pantalla LED. A ello se añade un filtro HEPA H14 de cinco capas, que atrapa el 99,99% de las partículas finas -incluido polen o caspa de mascotas- para devolver al hogar un aire más limpio.

Por otro lado, el tubo plegable en 90 grados con extensión de cuatro niveles permite llegar debajo de camas y sofás sin tener que poner patas arriba la casa. Además, ambos modelos incluyen accesorios especializados: cabezal combinado para esquinas, mini cepillo motorizado para colchones y sofás, y dos cepillos principales intercambiables. El V30incorpora el OmniX 2.0, ideal para alfombras de pelo largo, mientras que el V20 Pro integra el Illumination Multi-Surface Brush, perfecto para suelos duros y alfombras ligeras.

Precio y disponibilidad

Los nuevos modelos estarán disponibles a partir del 25 de septiembre en la web oficial de Dreame, Amazon y otros distribuidores habituales. Estos son sus respectivos precios y la promoción hasta el 8 de octubre que lanzan: