Avi Loeb, catedrático de Harvard, sentencia a quienes recurren de forma masiva a la inteligencia artificial: "Me preocupa que se vuelvan más tontos"

El desarrollo de la inteligencia artificial tiene una hoja de ruta que culmina con la consecución de una entidad que sea capaz de llevar a cabo tareas que, hasta entonces, requerían de la capacidad intelectual humana, ya sea en cuestiones de aprendizaje, de razonamiento o de percepción en los que modelos recientes como Gemini 3 de Google han mostrado una mejoría considerable.

Hay quienes, como Mark Zuckerberg, ven cerca el momento en que la capacidad de la inteligencia artificial le permita mejorarse a sí misma, mientras que otros expertos en la materia centran sus preocupaciones en aspectos más cotidianos, cercanos y en los que los humanos siguen siendo los protagonistas.

Así, Avi Loeb, catedrático en la Universidad de Harvard, no ha dudado a la hora de apuntar una idea que a buen seguro cuenta con muchos defensores en sus hogares. Se trata de la posibilidad de que la inteligencia artificial lo que esté logrando, más que evolucionar en sí misma, es que las personas cada vez se molesten menos por ampliar su propia capacidad intelectual. Un proceso que lleva a acomodarse a lo que puede responder la IA, dando por válido cada postulado que ofrezca sin cuestionarlo ni reflexionar sobre él.

Dejar de aprender por comodidad de contar con la IA

Loeb, que en los últimos tiempos ha centrado buena parte de sus estudios en el comportamiento del objeto interestelar 3I/Atlas, participó el pasado mes de octubre en el espacio de opinión y debate que dirige y presenta el periodista británico Piers Morgan en su canal de YouTube, en el que cuenta con más de cuatro millones de suscriptores.

Bajo el título “Piers Morgan sin censura”, la charla trató cuestiones referidas a la inteligencia artificial y sus consecuencias negativas, entre las que Avi Loeb, físico teórico estadounidense-israelí especializado en astrofísica y cosmología, apuntó a la pérdida de potencial intelectual humano ante la comodidad de recurrir a la inteligencia artificial para hallar respuestas en lugar de optar por la reflexión y la capacitación personal:

“La IA podría tener capacidades cognitivas sobrehumanas simplemente porque los humanos se están volviendo más tontos al usarla para tareas que normalmente les exigirían pensar”

Una idea que el director del departamento de Astronomía de Harvard asentó comparando el entrenamiento del cerebro con el de cualquier otro músculo. A falta de entrenamiento, la atrofia aparece y se pierde capacidad y masa, cuestión que reconoció generarle cierto desvelo al afirmar “me preocupa que quienes usan IA habitualmente se vuelvan más tontos, porque el cerebro es como un músculo y si no se ejercita, se pierde masa muscular.”

No se trata de una preocupación menor, puesto que el nivel académico al que Avi Loeb imparte sus conocimientos es uno de los más elevados. Y, sin embargo, hasta en sus propios alumnos ha detectado una falta de espíritu crítico y analítico ante la información que llega a sus manos de fuentes basadas en inteligencia artificial, cuya fiabilidad todavía no responde con la calidad y precisión que se le presupone: “Veo a mis estudiantes publicar artículos científicos con referencias alucinantes, sin comprender realmente los principios subyacentes”, reconoció Loeb.

Con ello, Avi Loeb pone en el centro de la diana dos debates que tienen todo el sentido del mundo: por un lado, el de maximizar la confianza en los resultados de la inteligencia artificial en una etapa todavía incipiente y, por el otro, el hecho de que esa consideración de mayor valor a lo que pueda proceder de la inteligencia artificial venga supeditada por la falta de esfuerzo en esa capacidad de aprendizaje que hace únicos a los humanos.