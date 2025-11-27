Black Friday en operadoras: ahorra con las ofertas de tarifas

El Black Friday 2025 también abarca a las operadoras, para fortuna del bolsillo del cliente. En estas fechas se reduce el precio de móviles, ordenadores o dispositivos electrónicos, pero también de tarifas de fibra o fibra con móvil.

Si sabes dónde contratar, puedes ahorrar una buena cantidad de dinero. Por ello, a continuación vamos a hacerte un pequeño resumen de las principales ofertas de Black Friday en el sector.

Las principales ofertas de Black Friday de las operadoras

Según un reciente informe de Roams, la comparadora de tarifas, el Black Friday ha dejado grandes descuentos en conectividad, algo que también hemos comprobado en La Razón, y que también hemos señalado durante los últimos días en diversos artículos donde nos centramos en cada tarifa, u operadora, de forma individual.

En fibra, Orange, Movistar y MásMóvil han bajado precios considerablemente. Su precio medio ha pasado de 31,3 a 22,92 euros al mes, lo que supone un descuento de 8,33 euros al mes (casi 100 euros anuales), equivalente a un recorte del 27%.

Con las tres se puede encontrar fibra por 20 euros, un precio que prácticamente había desaparecido en el sector después del encarecimiento de las tarifas. En Orange son 20 euros y en Movistar, y MásMóvil, se queda en 19,90 euros. Eso sí, únicamente en MásMóvil se mantiene a ese precio para siempre, en las otras solo por 12 meses. Todas incluyen teléfono fijo con llamadas ilimitadas (solo a fijos en Movistar).

Dentro de la fibra y móvil de Black Friday, destacan las promociones de Vodafone, incluso incluyendo 4 plataformas de streaming (Netflix, HBO Max, Disney+ y Amazon Prime Video). Supone un ahorro fuerte, que llega hasta los 66 euros totales. Por otro lado, Adamo te ofrece no pagar hasta febrero de 2026.

Por último, ciertas operadoras han lanzado ofertas especiales, solo para clientes de DIGI, con intención de debilitar a esta compañía y, al mismo tiempo, conseguir clientes nuevos. Por ejemplo, Orange ofrece un megapaquete con Todo el fútbol, fibra, móvil, fijo y TV por solo 45 euros. En el caso de Yoigo, cuenta con un paquete combinado con fibra de 600 Mb, móvil ilimitado, fijo, HBO Max y hasta un móvil de regalo por solo 25 euros.

En definitiva, pese a que la tendencia del mercado de operadoras de finales de 2025 es subir precios, este Black Friday se han lanzado un puñado de ofertas interesantes.